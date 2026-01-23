¿Cuál es el mejor equipo del mundo para Pep Guardiola? El DT de Manchester City dio su opinión
Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, opinó sobre cuál es el mejor equipo del mundo actualmente
23 de enero 2026 - 14:32hs
Pep Guardiola
AFP
Arsenal es "el mejor equipo del mundo actualmente", pero el Manchester City conserva aún la esperanza de "alcanzar" al líder de la Premier League, afirmó este viernes el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola.
Los Gunners cuentan con siete puntos de ventaja sobre el City cuando restan 16 fechas para la conclusión del campeonato inglés.
Si bien el Manchester City ya recortó una distancia parecida en el pasado reciente, el reto parece más complicado ante un Arsenal que es "el mejor equipo del mundo actualmente", indicó Guardiola en conferencia de prensa.
El técnico español se refirió a los números del equipo dirigido por el también español Mikel Arteta, que lidera la Premier y la Champions League, y que sigue vivo en Copa de la Liga (semifinales) y en FA Cup (4ª ronda).