¿Cuál es el mejor equipo del mundo para Pep Guardiola? El DT de Manchester City dio su opinión

Arsenal es "el mejor equipo del mundo actualmente" , pero el Manchester City conserva aún la esperanza de "alcanzar" al líder de la Premier League, afirmó este viernes el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola .

Los Gunners cuentan con siete puntos de ventaja sobre el City cuando restan 16 fechas para la conclusión del campeonato inglés.

Si bien el Manchester City ya recortó una distancia parecida en el pasado reciente, el reto parece más complicado ante un Arsenal que es "el mejor equipo del mundo actualmente", indicó Guardiola en conferencia de prensa.

El técnico español se refirió a los números del equipo dirigido por el también español Mikel Arteta, que lidera la Premier y la Champions League, y que sigue vivo en Copa de la Liga (semifinales) y en FA Cup (4ª ronda).

En liga "espero que podamos acercarnos a ellos, mejorar y tener una opción para alcanzarlos", declaró Guardiola.

Manchester City recibe el sábado al colista Wolverhampton luego de haber perdido sus dos últimos partidos, contra Manchester United en Premier League y en Bodo/Glimt en Liga de Campeones.

Los 'Skyblues' no conocen la victoria en liga en lo que va de año 2026 (3 empates y una derrota).

Lo que dijo Mikel Arteta

Poco después, en conferencia de prensa, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, fue preguntado por las declaraciones del catalán.

torreira-jpg..webp Mikel Arteta y Lucas Torreira

¿El mejor equipo del mundo? "No lo sé, creo que somos un equipo que quiere mejorar continuamente, que hacemos muchas cosas bien, pero que estamos lejos de ser perfectos", respondió el técnico vasco.

Arsenal recibe el domingo a un Manchester United que viene de ganar al Manchester City (2-0) el sábado en el debut del nuevo entrenador Michael Carrick.

AFP