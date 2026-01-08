El sorprendente agradecimiento público de Pep Guardiola a Paulo Pezzolano; mirá a qué se debió el reconocimiento del DT del City al entrenador uruguayo

Pep Guardiola , el reconocido entrenador de Manchester City de Inglaterra, tuvo palabras de agradecimiento para el DT uruguayo Paulo Pezzolano , quien días atrás fue presentado en Inter de Porto Alegre.

El catalán sorprendió en conferencia de prensa al mencionar al uruguayo y elogiarlo.

Las palabras de Guardiola con respecto a Pezzolano fueron para destacar el trabajo que hizo con el jugador Max Alleyne , quien estuvo cedido en Watford, donde lo dirigió el “Papa” este año.

Debido a las lesiones que sufrió el City, Pep tuvo que llamar a Alleyne para que se sume al plantel y este miércoles disputó los 90 minutos en el empate contra Brighton en el Etihad Stadium.

“Max llegó hace un par de días. Claro, él ya estaba involucrado en el proceso; llevaba dos o tres años entrenando con nosotros, pero debo agradecer al Watford, a Pezzolano y a Javi Gracia por ayudarlo a desarrollarse como jugador”, dijo Guardiola en conferencia de prensa.

Brighton's French midfielder #10 Georginio Rutter (L) battles with Manchester City's English defender #68 Max Alleyne (R) during the English Premier League football match between Manchester City and Brighton and Hove Albion at the Etihad Stadium in Manche Georginio Rutter y Max Alleyne Foto: AFP

Alleyne jugó este año en Watford, de la Segunda división, donde fue dirigido por Pezzolano en los 10 partidos que duró el ciclo del DT que terminó al ser cesado de forma inesperada.

En esos partidos, el uruguayo lo utilizó en nueve, con ocho de ellos como titular.

Tras volver al City y jugar ante Brighton, Guardiola lo destacó, así como a sus últimos entrenadores en Watford, Pezzolano y el español Javi Gracia, quien sustituyó al uruguayo.

Pezzolano también elogió a Guardiola

Pezzolano también ha tenido palabras de elogios para Guardiola, un técnico que ha inspirado a muchos colegas.

“En mi opinión, hay un antes y un después de él en el fútbol. Vi al equipo más dominante de la historia, el Barcelona de Pep. Podían perder, pero aun así, siempre eran superiores a sus rivales”, dijo el uruguayo a Marca este año.

Las bajas del City

El croata Josko Gvardiol, defensa del Manchester City, tendrá que pasar por el quirófano por una lesión en la tibia, según informó el martes el club mancuniano.

El futbolista de Zagreb se lesionó en el partido que su equipo disputó este fin de semana contra el Chelsea, que concluyó con empate 1-1, y tuvo que ser sustituido en el minuto 51.

a7fddb9f7bdaba402a4129a7d0c20d01400d9f6bw-jpg..webp Fede Valverde saltó junto a Gvardiol del City EFE/Juanjo Martín

En su comunicado, el City confirmó que el defensa se someterá a una operación esta semana y que, a partir de ahí, se podrá saber el tiempo de recuperación que necesitará el jugador.

"Este es un momento duro, pero no me va a definir. Sé quién soy y de dónde vengo. Lucharé cada día para volver más fuerte. Me levantaré de nuevo, mejor que nunca", dijo Gvardiol en sus redes sociales.

Manchester City's English defender #68 Max Alleyne warms up for the English Premier League football match between Manchester City and Brighton and Hove Albion at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 7, 2026. (Photo by Darren St Max Alleyne volvió al City tras ser dirigido por Paulo Pezzolano en Watford Foto: AFP

El City tiene en estos momentos a tres centrales lesionados, Ruben Dias, John Stones y el propio Gvardiol, lo que ha propiciado que el club recupere al canterano Max Alleyne, que estaba cedido esta temporada en el Watford.

No se descarta que el equipo de Pep Guardiola acuda al mercado de fichajes para tratar de reforzar la zaga.