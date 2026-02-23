Un 2026 sobre ruedas: las perspectivas empresariales para este año de los líderes de Car One, General Motors, Sevel y Santa Rosa

El mercado automotor uruguayo cambió. Con un nuevo récord en las ventas de cero kilómetro, la llegada de nuevas marcas y una gran adopción de los vehículos eléctricos, la competencia se volvió más agresiva y, para el 2026, las perspectivas van en la misma línea. Sobre esto reflexionaron los líderes de algunas de las principales compañías del sector en conversación con Café y Negocios. A continuación, la visión de Emiliano Aldabalde, director de Operaciones de Car One; Claudio D´Agostini, gerente general de General Motors; Doménico Capelli, presidente de Sevel Uruguay y Pablo Ramos, director de Operaciones de Grupo Santa Rosa.

El 2025 marcó un récord en la venta de autos 0km que creció un 8,4% en el último año. Esta suba se apalancó en el incremento de los autos eléctricos e híbridos enchufables - que corresponden al 20% del mercado- y tuvo su raíz en un aumento de la oferta impulsada por el tipo de cambio favorable para la compra de vehículos.

En este marco, el referente de Car One da cuenta de que el mercado está más agresivo en precios y se incrementó la competencia por un mayor número de oferta, esto propició crecimiento "tanto a nivel del rubro como en Car One”, dice Aldabalde.

“En Car One estuvimos un 10% arriba en ventas, incorporamos 10 marcas a nuestra propuesta y tenemos la mejor oferta de 0km y autos usados del país”, apunta y sostiene que fue un excelente año para fortalecer nuestro sistema integral de venta de autos, que incluye seguros, gestoría y toma de autos en el momento como forma de pago.

En las nuevas tecnologías se encuentran, desde su perspectiva, las mayores oportunidades para este año y la clave estará “en tener el producto y adelantarse a la tendencia”. A su vez, Aldabalde resalta la importancia de la experiencia al cliente y el respaldo. “El cliente es muy exigente y ya no quiere solo un buen producto, quiere que el servicio asociado sea el mejor”, afirma.

Su buena experiencia en Ciudad de la Costa lo lleva a expandir sus fronteras y es por eso que el formato Car One llegará a Punta del Este sobre finales del 2026.

Para este año Aldabalde espera que se profundice el ingreso de autos con nuevas tecnologías “ya que somos un país ideal para la electrificación y la promoción de los autos híbridos enchufables”. En tanto, para Car One, el director de Operaciones augura que sea un año de consolidación de la firma, “qué sigamos transformando y liderando el retail de la industria automotriz”.

Claudio D´Agostini, gerente general de General Motors Uruguay

“La velocidad de los cambios fue sorprendente”, afirma el titular de General Motors (GM) en Uruguay. “Tuvimos que demostrar habilidad en promover los ajustes necesarios en nuestro portafolio y también a nivel de planificación de volúmenes de ventas”, asevera D´Agostini y hace hincapié en que sus marcas tuvieron grandes performances en ventas: “el mercado aceptó muy bien nuestros movimientos”.

El titular de GM destaca que “nunca fue tan oportuno comprar un auto en Uruguay”, por el bajo precio del dólar que permite un precio asequible, por el mayor poder de compra de los uruguayos en los últimos años, la inflación a la baja y “los bancos en Uruguay están más dispuestos a dar crédito y tienen hoy herramientas de financiación más sencillas y ágiles”, destaca D´Agostini y resalta el rol del gobierno que “mantiene incentivos fiscales para los autos eléctricos y, a su vez, invierte en la mejora de infraestructura para este tipo de energía”.

En este aspecto, el líder de GM recalca que hay un extraordinario aumento de la oferta de autos, especialmente eléctricos, aunque advierte que esto trae como contracara "un riesgo para el consumidor": "Vemos la llegada de varios nuevos players sin respaldo de marca y que seguramente van a desaparecer muy pronto”.

“Con este combo vamos para el segundo año seguido de récord de ventas de autos en el país. Esto es tremendo indicador: muy pocos países en el mundo logran tener dos años seguidos de récord de ventas”, dice el gerente general de GM.

Esto provoca también que Uruguay se posicione como el país con mayor nivel per cápita de Sudamérica y que sea "el único país de Sudamérica donde las ventas aumentan todos los años desde la pandemia. Escenario mejor que este solamente en los sueños de Walt Disney”.

A nivel de mercado, las mejores oportunidades desde la perspectiva de D´Agostini estarán en las financiaciones por parte de los bancos, segmento en el que “aún hay espacio para crecer”. En tanto, para Chevrolet, las grandes oportunidades estarán en sus nuevos lanzamientos y en tener “un año full con disponibilidad de autos eléctricos muy asequibles. También en poder llevar nuevas tecnologías al interior del país”.

“Queremos ser la mejor opción del mercado evitando que el cliente haga un mal negocio o una mala inversión”, opina el titular de GM y concluye: ”El mercado hoy lamentablemente está repleto de riesgos y trampas; debemos a proteger nuestra sociedad contra oportunistas y ventajeros”.

Doménico Cappelli, presidente de Sevel Uruguay

“El año 2025 fue, primero de todo, record en ventas para nosotros”, apunta el presidente de Sevel Uruguay y destaca la posición de Fiat en el marketshare y el desempeño de otras marcas como Jeep, que lanzó este año su primer eléctrico en Uruguay, y otras marcas de su portfolio como RAM, Jetour y Souteast y Katty en vehículos comerciales.

En 2025 hubo cambios en roles clave de Sevel y Cappelli evaluó con optimismo el trabajo de su equipo luego de esa transformación. En intercambio con Café y Negocios, el presidente de Sevel Uruguay apunta que para este año su propósito es “aumentar la disponibilidad de modelos no solo de la región, sino de otros orígenes y con varios tipos de motorizaciones”.

En este escenario, la firma trabajará en ampliar la oferta de modelos para cubrir las necesidades específicas de sus clientes. “La oportunidad se dará en seguir mejorando la calidad de atención al cliente no solo en la venta, sino también después”.

Pablo Ramos, director de Operaciones de Grupo Santa Rosa

En este 2025 de transformación, el grupo Santa Rosa también tuvo un gran año con un aumento de un 12,6% en el volumen de ventas, un 4% por encima del crecimiento de la industria.

El año pasado el grupo comercializó 11.500 vehículos. “Fue un período de fuerte consolidación para nosotros con la llegada de dos nuevas marcas, el lanzamiento de modelos y la apertura de nuevos locales. Este crecimiento nos enorgullece especialmente, ya que refleja el trabajo sostenido que venimos desarrollando a lo largo de los años”.

Este año es especial para el grupo ya que se cumple una década desde que la firma de Manuel Antelo asumió la dirección de Santa Rosa. En este marco, Ramos considera que las mayores oportunidades de crecimiento estarán en la expansión de los vehículos híbridos y 100% eléctricos. “Para que eso ocurra, es clave contar con una oferta diversificada que se adapte a las distintas necesidades de los clientes, y ese es justamente el foco de Santa Rosa”, destaca Ramos y subraya que el grupo apuesta a seguir acercando estas soluciones de movilidad a los uruguayos y "acompañar activamente esta transformación, que sin dudas se va a profundizar en los próximos años" y para lo que "es fundamental que todo el ecosistema esté alineado".