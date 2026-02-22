Falleció un integrante de la murga Doña Bastarda: etapa del concurso de carnaval suspendida

La etapa del concurso de carnaval en el Teatro de Verano que debía desarrollarse en la noche de este domingo 22 de febrero fue suspendida , debido al fallecimiento de un integrante de la murga Doña Bastarda, por lo cual fue programada en principio para la noche del domingo 1° de marzo .

La información de la suspensión fue comunicada por Gabriela Barboza, presidenta del jurado y así lo indicó la Intendencia de Montevideo (IM).

Según se informó el sitio especializado Carnaval del Futuro, falleció Agustín Ríos, integrante de la murga, desde donde se confirmó a El Observador la mala noticia, un fallecimiento por infarto .

Desde Daecpu se señaló a El Observador el pesar por el fallecimiento del carnavalero y que la institución activó los pasos correspondientes para acompañar a la familia del murguista y al conjunto.

Los conjuntos involucrados en el cambio de fecha de actuación son la sociedad de negros y lubolos Yambo Kenia; los humoristas Sociedad Anónima; y la murga Patos Cabreros.

Los tres deben realizar su tercera presentación en la competencia artística del escenario del Parque Rodó.

Las entradas se venden en forma anticipada en Abitab y, si hay remanente, desde la hora 19.30 en las boleterías del Teatro de Verano.

Cómo sigue el concurso de carnaval

La etapa reprogramada es la segunda de las ocho de la Liguilla del Carnaval, por lo cual una vez concluya, en la madrugada del lunes 2 de marzo, sucederá la tradicional Noche de Fallos, madrugada durante la que se irá conociendo la identidad de los ganadores de los primeros premios del concurso carnavalero de 2026.

No obstante, dado que la adversidadad ocurrió en las últimas horas, puede haber nuevas alteraciones en el programa previsto y lo que normalmente sucede cuando hay una suspensión.

Tres etapas suspendidas en el Teatro de Verano

Hasta el momento hubo solo tres etapas suspendidas: el 28 de enero por el paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), la del jueves 5 de febrero por mal estado del tiempo y ahora la del domingo 22 de febrero, por la triste noticia antes expuesta.