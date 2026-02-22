Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
nubes dispersas
Lunes:
Mín  20°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Falleció un integrante de la murga Doña Bastarda: etapa del concurso de carnaval suspendida

La etapa del concurso de carnaval que debía desarrollarse este domingo 22 de febrero fue suspendida, debido al fallecimiento de un integrante de Doña Bastarda

22 de febrero 2026 - 12:06hs
Carnaval suspendido por una triste noticia.

Carnaval suspendido por una triste noticia.

La etapa del concurso de carnaval en el Teatro de Verano que debía desarrollarse en la noche de este domingo 22 de febrero fue suspendida, debido al fallecimiento de un integrante de la murga Doña Bastarda, por lo cual fue programada en principio para la noche del domingo 1° de marzo.

La información de la suspensión fue comunicada por Gabriela Barboza, presidenta del jurado y así lo indicó la Intendencia de Montevideo (IM).

Según se informó el sitio especializado Carnaval del Futuro, falleció Agustín Ríos, integrante de la murga, desde donde se confirmó a El Observador la mala noticia, un fallecimiento por infarto.

Más noticias
Murga Cayó la Cabra 2026.
CARNAVAL 2026

Dura crítica de la murga Cayó la Cabra a la Intendencia de Montevideo con Mario Bergara en el Teatro de Verano

Rafael Villanueva: noche de tablado para apoyar al comunicador.
CARNAVAL SOLIDARIO

Una noche de carnaval para darle una mano a Rafa Villanueva: tablado, conjuntos, precio y animadores

Desde Daecpu se señaló a El Observador el pesar por el fallecimiento del carnavalero y que la institución activó los pasos correspondientes para acompañar a la familia del murguista y al conjunto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carnavaldfuturo/status/2025566976916041772&partner=&hide_thread=false

Los conjuntos involucrados en el cambio de fecha de actuación son la sociedad de negros y lubolos Yambo Kenia; los humoristas Sociedad Anónima; y la murga Patos Cabreros.

Los tres deben realizar su tercera presentación en la competencia artística del escenario del Parque Rodó.

Las entradas se venden en forma anticipada en Abitab y, si hay remanente, desde la hora 19.30 en las boleterías del Teatro de Verano.

Cómo sigue el concurso de carnaval

La etapa reprogramada es la segunda de las ocho de la Liguilla del Carnaval, por lo cual una vez concluya, en la madrugada del lunes 2 de marzo, sucederá la tradicional Noche de Fallos, madrugada durante la que se irá conociendo la identidad de los ganadores de los primeros premios del concurso carnavalero de 2026.

No obstante, dado que la adversidadad ocurrió en las últimas horas, puede haber nuevas alteraciones en el programa previsto y lo que normalmente sucede cuando hay una suspensión.

Tres etapas suspendidas en el Teatro de Verano

Hasta el momento hubo solo tres etapas suspendidas: el 28 de enero por el paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), la del jueves 5 de febrero por mal estado del tiempo y ahora la del domingo 22 de febrero, por la triste noticia antes expuesta.

Temas:

Concurso de carnaval Teatro de Verano Carnaval Carnaval 2026 Daecpu

Seguí leyendo

Las más leídas

Julián Millán celebra su gol contra Progreso
EN VIVO

Nacional le ganó a Progreso en Durazno con gol de Julián Millán y llega con una victoria al clásico contra Peñarol

El mercado chino está creciendo para las carnes uruguayas con y sin hueso, dijo el broker Alejandro Berrutti
JUSTICIA

Justicia rechazó levantar embargo a Alejandro Berruti y su esposa: "Se justifica la necesidad de asegurar los bienes"

El economista Hugo Bai en entrevista con El Observador.
ENTREVISTA

Hugo Bai, coordinador del diálogo social: "Estamos pensando en habilitar la posibilidad de que todas las personas se puedan retirar a edades más tempranas"

Tras críticas de Alberto Samid, FEMI expresó que afirmaciones no reflejan la realidad del sistema de salud
INTERNACIÓN EN PUNTA DEL ESTE

Tras críticas de Alberto Samid, FEMI expresó que "afirmaciones no reflejan la realidad del sistema de salud"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos