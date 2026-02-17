Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

¿El concurso de Carnaval tiene que terminar a una hora más temprana? El reclamo de Marcelo Fernández que ya fue hecho por una figura del Carnaval

El periodista Marcelo Fernández comentó en Canal 4 que el concurso de Carnaval tiene que terminar más temprano para que más gente vaya al Teatro de Verano

17 de febrero 2026 - 11:30hs
Carnaval en el Teatro de Verano

Carnaval en el Teatro de Verano

Foto: Leonardo Carreño

Hace algunos días, el comunicador y parodista Gastón "Rusito" González había comentado que una de las cuestiones a mejorar que tiene el Carnaval montevideano (y en particular el concurso oficial) es la hora en la que se desarrollan y terminan las etapas en el Teatro de Verano. Un planteo similar hizo este lunes el periodista especializado Marcelo Fernández.

"Creo que termina tarde y tenemos que buscarle una vuelta para que no termine tan tarde porque eso redunda en que la gente se quede más tiempo. Los que transmiten por televisión y los sponsors quieren que haya más gente, y siempre vas a tener más gente a las 12 de la noche que a las dos de la mañana", opinó Fernández.

Más noticias
Teatro de Verano: Luis Alberto Carballo y Pedro Cacho Denis, integrantes de parodistas Adams.
CARNAVAL 2026

Luis Alberto Carballo volvió al Teatro de Verano, hizo de Dedos y pidió algo sobre Rafael Villanueva

IM informó que varios servicios se verán afectados por Carnaval
SERVICIOS

IM informó que varios servicios se verán afectados por feriado de Carnaval: ómnibus funcionarán con "horario especial"

"Fijate que la gran noche del Carnaval, la noche de los fallos, ¿a qué hora empieza? Empieza como a las 3 de la mañana, porque es después que termina el último conjunto, y todos se acomodan. Entonces empieza a las 3 de la mañana, cuando tendría que ser al día siguiente en horario central, a las nueve de la noche", agregó.

Carballo le señaló que eso ya se intentó hacer y que los propios carnavaleros lo rechazaron porque le quitaba "el folclore". Ante ese comentario, Fernández volvió a insistir en que los horarios no ayudan a que la gente vaya al Teatro de Verano, y también señaló que la reforma que se hizo en 2024, que lo dejó con una capacidad de 5.200 espectadores (contra 4.000 que tenía antes) hace que las localidades se agoten con menos frecuencia que antes, aunque eso no necesariamente implique que menos gente asista al concurso.

"Hay que remar con 5200 lugares y con entradas que tenés desde $300 hasta casi $1000 para agotar todas las noches", comentó el periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Canal4_UY/status/2023467236204466475?s=20&partner=&hide_thread=false

El comentario que hizo Gastón "Rusito" González sobre los horarios del Carnaval

El comentario de Fernández va en la misma línea que lo que había opinado Gastón "Rusito" González, figura de los parodistas Los Muchachos, hace algunos días, en una entrevista con el programa de TV Ciudad Todo Carnaval.

En esa charla, González dijo "Hay que valorar al artista, no podemos subir a las 12:30 de la noche para bajarnos a las 2 de la mañana. No se puede, estás matando al artista. Entiendo que hay que meter etapas, está todo bien. ¿Pero hasta qué punto? Es un comercio también. Es una imagen que vos das y se televisa".

"De verdad hay que hacer algo", dijo González y recordó el éxito del Carnaval del año 2020 antes de la llegada de la pandemia. "Hay que buscarle la vuelta, porque acá lo importante es el Carnaval. Y no de algunos, sino el Carnaval de todos. Y principalmente del artista", sostuvo.

Temas:

Carnaval Concurso de carnaval Marcelo Fernández Canal 4 Carnaval 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Sindicato de la Construcción propone jubilación a los 55 años para no tener que trabajar hasta morir
SEGURIDAD SOCIAL

Sindicato de la Construcción propone jubilación a los 55 años para "no tener que trabajar hasta morir"

Imagen creada con IA
LAMENTABLE

Panchero denunció que le pagaron $ 14 mil con billetes falsos durante partido entre Central Español y Peñarol

Camping en el Parque Nacional Santa Teresa, en Rocha.
SANTA TERESA

Polémica por playa: veraneantes de Santa Teresa cuestionan que Punta del Diablo se quiera "apropiar" de Playa Grande y volverán a pedir que sea Monumento Histórico

Video: el momento en que dos policías repelen rapiña en estación de servicio y le disparan a los delincuentes
IMÁGENES

Video: el momento en que dos policías repelen rapiña en estación de servicio y le disparan a los delincuentes

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos