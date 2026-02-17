¿El concurso de Carnaval tiene que terminar a una hora más temprana? El reclamo de Marcelo Fernández que ya fue hecho por una figura del Carnaval

Hace algunos días, el comunicador y parodista Gastón "Rusito" González había comentado que una de las cuestiones a mejorar que tiene el Carnaval montevideano (y en particular el concurso oficial) es la hora en la que se desarrollan y terminan las etapas en el Teatro de Verano. Un planteo similar hizo este lunes el periodista especializado Marcelo Fernández.

El comentarista de Pasión de Carnaval (VTV), que hace algunos días protagonizó un momento viral al emocionarse al aire con la retirada de la murga Don Bochinche y Cia. , pasó por el programa de Canal 4 Algo contigo, donde habló con Luis Alberto Carballo sobre el concurso de Carnaval, y comentó que en su opinión, los horarios del evento son uno de los factores que hacen difícil que el público vaya al Teatro de Verano.

" Creo que termina tarde y tenemos que buscarle una vuelta para que no termine tan tarde porque eso redunda en que la gente se quede más tiempo. Los que transmiten por televisión y los sponsors quieren que haya más gente, y siempre vas a tener más gente a las 12 de la noche que a las dos de la mañana ", opinó Fernández.

"Fijate que la gran noche del Carnaval, la noche de los fallos, ¿a qué hora empieza? Empieza como a las 3 de la mañana, porque es después que termina el último conjunto, y todos se acomodan. Entonces empieza a las 3 de la mañana, cuando tendría que ser al día siguiente en horario central, a las nueve de la noche", agregó.

Carballo le señaló que eso ya se intentó hacer y que los propios carnavaleros lo rechazaron porque le quitaba "el folclore". Ante ese comentario, Fernández volvió a insistir en que los horarios no ayudan a que la gente vaya al Teatro de Verano, y también señaló que la reforma que se hizo en 2024, que lo dejó con una capacidad de 5.200 espectadores (contra 4.000 que tenía antes) hace que las localidades se agoten con menos frecuencia que antes, aunque eso no necesariamente implique que menos gente asista al concurso.

"Hay que remar con 5200 lugares y con entradas que tenés desde $300 hasta casi $1000 para agotar todas las noches", comentó el periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Canal4_UY/status/2023467236204466475?s=20&partner=&hide_thread=false ¡La mirada de un experto!Nos visita el querido Marcelo Fernández y nos trae su análisis del Carnaval 2026''Tenemos que buscarle la vuelta para que no termine tan tarde'', expresó y agregó ''Los humoristas es una categoría en crisis, hace tiempo que uno ve que no despega'' pic.twitter.com/ERlkBsqebC — Canal 4 (@Canal4_UY) February 16, 2026

El comentario que hizo Gastón "Rusito" González sobre los horarios del Carnaval

El comentario de Fernández va en la misma línea que lo que había opinado Gastón "Rusito" González, figura de los parodistas Los Muchachos, hace algunos días, en una entrevista con el programa de TV Ciudad Todo Carnaval.

En esa charla, González dijo "Hay que valorar al artista, no podemos subir a las 12:30 de la noche para bajarnos a las 2 de la mañana. No se puede, estás matando al artista. Entiendo que hay que meter etapas, está todo bien. ¿Pero hasta qué punto? Es un comercio también. Es una imagen que vos das y se televisa".

"De verdad hay que hacer algo", dijo González y recordó el éxito del Carnaval del año 2020 antes de la llegada de la pandemia. "Hay que buscarle la vuelta, porque acá lo importante es el Carnaval. Y no de algunos, sino el Carnaval de todos. Y principalmente del artista", sostuvo.