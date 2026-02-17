El tremendo caño viral de Giorgian De Arrascaeta a Varela en el entrenamiento del Flamengo, antes de la final de la Recopa Sudamericana: mirá el video

El Flamengo compartió un video viral del tremendo caño que le hizo el uruguayo Giorgian De Arrascaeta a su compatriota Guillermo Varela en el entrenamiento del equipo brasilero, en la previa del duelo frente a Lanús por la ida de la Recopa Sudamericana .

De Arrascaeta encontró distraído a Varela, que estaba ubicado a escasos metros de él, y con una pierna encima de otra pelota mientras Guille hablaba con otra persona durante el descanso en el entrenamiento.

En ese momento, Giorgian le pegó a la pelota de aire con un efecto magnífico y, producto de la comba que le dio el mediocampista, el balón picó en el piso y pasó entre las piernas de Varela , que nunca se percató.

Finalmente, luego de ver el caño que le hizo Giorgian, Varela no tuvo otra opción que aplaudir a su compatriota, en un video que se volvió viral en las redes sociales.

Flamengo se prepara para la Recopa Sudamericana

El Mengao acumula una buena seguidilla de resultados en el Brasileirao y el Campeonato Carioca, que viene de eliminar al Botafogo en los cuartos de final por 2-1, y ahora se prepara para afrontar la Recopa Sudamericana.

Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025, se medirá ante Lanús de Argentina, que se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

El encuentro de ida será este jueves 19 de febrero a las 21:30 horas en Argentina, y la revancha será el próximo 26 de febrero en Río de Janeiro, en el Maracaná.