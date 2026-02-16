Christian Oliva se va este lunes para jugar en Santos de Brasil y jugará con Neymar; mirá cuánto le deja a Nacional y qué uruguayos ya jugaron en ese club

El volante Christian Oliva se va este lunes de Nacional para continuar su carrera en Santos de Brasil y será compañero de Neymar, uno de los astros mundiales del fútbol.

El futbolista jugó su último encuentro el pasado sábado cuando los tricolores igualaron 1-1 como locales en el Gran Parque Central ante Racing por la fecha 2 del Torneo Apertura.

Ya en pleno encuentro se hablaba de la posibilidad de su salida a Santos, pero en el club, hasta ese momento, lo negaban.

Christian Oliva ya se despidió de sus compañeros de Nacional y este lunes viaja para firmar contrato con Santos.

Los tricolores recibirán US$ 500 mil por su transferencia que se cobrarán en un año en tres cuotas.

El volante uruguayo firmará un contrato por tres años con Santos de Brasil y se queda con un 25% de su ficha.

En tanto, como informó este domingo Referí, Nacional busca la llegada del argentino Mauricio Vera, quien estuvo cerca de llegar hace un mes, pero finalmente firmó con Deportes Concepción de Chile. Es un jugador al que Jadson Viera conoce muy bien ya que lo dirigió en Boston River.

Esta es la lista de jugadores uruguayos que jugaron en Santos:

Rodolfo Rodríguez

Hugo De León

Sergio Santín

Jorge Fucile

Carlos Sánchez

Rodrigo Fernández

Emiliano Velázquez

Maximiliano Silvera

Ignacio Laquintana