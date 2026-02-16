Dólar
NACIONAL

Christian Oliva se va este lunes para jugar en Santos de Brasil y jugará con Neymar; mirá cuánto le deja a Nacional y qué uruguayos ya jugaron en ese club

El volante le deja un dinero importante a los tricolores tras la venta del 75% de su ficha

16 de febrero 2026 - 8:47hs
Christian Oliva&nbsp;

Christian Oliva 

FOTO: L. Carreño

El volante Christian Oliva se va este lunes de Nacional para continuar su carrera en Santos de Brasil y será compañero de Neymar, uno de los astros mundiales del fútbol.

El futbolista jugó su último encuentro el pasado sábado cuando los tricolores igualaron 1-1 como locales en el Gran Parque Central ante Racing por la fecha 2 del Torneo Apertura.

Ya en pleno encuentro se hablaba de la posibilidad de su salida a Santos, pero en el club, hasta ese momento, lo negaban.

Oliva se va a Santos

Christian Oliva ya se despidió de sus compañeros de Nacional y este lunes viaja para firmar contrato con Santos.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

El jugador de Peñarol que se resintió de su lesión y Diego Aguirre no lo tendrá por un mes

Abel Hernández en Peñarol 
PEÑAROL

Llegó Abel Hernández desde Barcelona, este martes entrena en Peñarol y aclaró cuánto tiempo tiene para volver a jugar

Los tricolores recibirán US$ 500 mil por su transferencia que se cobrarán en un año en tres cuotas.

El volante uruguayo firmará un contrato por tres años con Santos de Brasil y se queda con un 25% de su ficha.

En tanto, como informó este domingo Referí, Nacional busca la llegada del argentino Mauricio Vera, quien estuvo cerca de llegar hace un mes, pero finalmente firmó con Deportes Concepción de Chile. Es un jugador al que Jadson Viera conoce muy bien ya que lo dirigió en Boston River.

Esta es la lista de jugadores uruguayos que jugaron en Santos:

Rodolfo Rodríguez
Hugo De León
Sergio Santín
Jorge Fucile
Carlos Sánchez
Rodrigo Fernández
Emiliano Velázquez
Maximiliano Silvera
Ignacio Laquintana

Christian Oliva Nacional santos Neymar

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol al que apoya el dirigente sindical Joselo López
PEÑAROL

El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol al que apoya el dirigente sindical Joselo López

Jadson Viera
NACIONAL

El jugador que conoce muy bien Jadson Viera y por el que va Nacional tras la posibilidad de que se vaya Christian Oliva a Santos de Brasil

La soberbia atajada de Fernando Muslera en el cásico de La Plata y su particular invicto con Estudiantes ante Gimnasia y Esgrima
APERTURA ARGENTINO

La soberbia atajada de Fernando Muslera en el cásico de La Plata y su particular invicto con Estudiantes ante Gimnasia y Esgrima

