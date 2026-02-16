El motociclista Fernando Rubio se consagró campeón del mundo en la categoría Veterans de Carreras de Arena cerrando una temporada brillante

El motociclista Fernando Rubio se consagró brillante ganador del Campeonato del Mundo FIM de Carreras en Arena (Sand Races) en la categoría Veterans escribiendo una página histórica del motociclismo uruguayo.

Rubio tiene 41 años, nació en Argentina, se radicó a joven edad en Nueva Helvecia y se federó para defender a Uruguay a nivel internacional.

El campeonato mundial de carreras de arena es organizado por la Federación Internacional de Motociclismo y se desarrolló en seis etapas . Comenzó en febrero de 2025 en Francia y culminó el pasado sábado en la misma localidad del país galo, en Le Touquet. Se compite sobre arena en zonas costeras en hombres, mujeres, veteranos y junior.

En noviembre pasado, tras correr en Algarve y terminar tercero, Rubio sacó una diferencia de 37 puntos imposible de absorber para el segundo ya que este sábado, en Touquet Pas-de-Calais el ganado solo podía conquistar 25 puntos. Al argentino-uruguayo le bastaba con completar la prueba para asegurarse el título.

Y no solo lo hizo sino que compitió con tenacidad y terminó en el tercer puesto, para celebrar el título mundial de Veterans con un podio.

Alexis Van De Woestine (GASGAS) y Nicolas Lavenant (Yamaha) firmaron el 1-2 de la carrera y terminaron con el bronce y plata del Mundial, respectivamente, detrás de Rubio.

El Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais celebró su edición 50 y es considerada una de las pruebas de motociclismo en arena más exigentes y emblemáticas del calendario mundial ya que sirvió de inspiración para la creación del rally Dakar.

El piloto uruguayo marcó un hito para el motociclismo nacional, consolidando una temporada de regularidad y alto rendimiento frente a competidores de varios países.

Integrante del equipo SMQ Competición, proyecto deportivo que desarrolla junto a su hermano, Rubio sostuvo a lo largo del campeonato una estrategia inteligente que le permitió llegar con chances a la definición y cerrar el certamen en el podio, asegurando la corona mundial.

Etapa Posición 1- Le Touquet Segundo 2- Mar del Plata Primero 3- Bibione Primero 4- Hossegor Segundo 5- Algarve Tercero 6- Le Touquet Tercero

El Sand Races es una disciplina extrema, con circuitos trazados íntegramente sobre arena y carreras de larga duración, donde la resistencia física, la estrategia y la regularidad resultan determinantes.

Rubio cuenta con 12 años de trayectoria sostenida en el motociclismo y con el enduro como especialidad. Su recorrido incluye competencias en cross country, motocross y velocidad en tierra, una base que lo posicionó con la experiencia necesaria para conquistar el título mundial.

El británico Todd Kellett se llevó todos los flashes en Le Touquet al ganar el título mundial de hombres mientras que en mujeres la ganadora resultó Mathilde Denis.