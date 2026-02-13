Dólar
El beach handball de Uruguay se jugará en Rosario las plazas mundialistas con recambios importantes y antecedentes que ilusionan

Este sábado comienzan en Rosario los Campeonatos Sur y Centroamericanos de beach handball, una disciplina donde Uruguay siempre es fuerte a nivel continental

13 de febrero 2026 - 20:42hs
Santiago Rodríguez, de figura a entrenador

La selección uruguaya de beach handball se presentará en la rama femenina y masculina a disputar a partir de este sábado y hasta el martes el Campeonato Sur y Centroamericano en la ciudad de Rosario, Argentina.

El plantel de varones

Jugador Equipo
Mauricio Santiago Costa Beach BMP
Facundo Odera Costa Beach BMP
Joaquín Urbina Costa Beach BMP
Piero Franchello Costa Beach BMP
Rodrigo Pérez Costa Beach BMP
Thiago Velazco Costa Beach BMP
Fernando Sequeira No Se Pica BH
Matías Oleghuy Palestino BH
Sebastián Sagasti Palestino BH
Mauricio Gallo Pontevedrés SYD

El equipo debutará este sábado contra Paraguay a la hora 11.30, el domingo se medirán con Argentina a las 10.40 y Brasil a las 15.30 mientras que el lunes cerrarán la fase regular ante Chile a la hora 9.00.

A nivel continental, los varones fueron medalla de plata en 2004, 2008, 2010, 2016 y 2018, y bronce en 2012, 2022 y 2024.

Las mujeres quieren revancha

En 2024, el femenino salió tercero igual que los varones en 2024 pero solo había dos plazas en juego para el Mundial cuando en hombres había tres en la región. Por eso se quedaron sin poder ir a China.

Las mujeres fueron medalla de oro en el continente en 2004 ganándole a Brasil y en Vargas 2016 sin la presencia de las brasileñas. Además fueron plata en 2008, 2012, 2014 y 2018, y bronce en 2022 y 2024.

Como entrenador se mantiene Maximiliano Malfatti quien tuvo a disposición a 22 jugadores durante el proceso preparatorio, al que calificó de "muy bueno" ya que se pudo entrenar con iluminación y pesas con el apoyo de Areteia que cedió sus instalaciones.

"Pudimos citar un montón de gurisas con herramientas y capacidades reales para quedar seleccionadas por ser todas jugadoras formadas en beach, lo cual antes no ocurría", contó a Referí.

Entre las caras nuevas aparece Fiorella Olmos, quien viene de jugar a gran nivel el sub 18 de sala anotando 24 goles como armadora central.

No quedaron Josefina Henaise, elegida mejor armadora del Mundial sub 17 de Túnez el año pasado, Julia Rotundo y tampoco la capitana de los últimos torneos en mayores: Florencia Lachaise.

"Tuve que hablar con ella individualmente, tratarlo con cuidado por todo lo que ella significa y significó para nuestra disciplina, y se comportó como una una verdadera la líder, como la capitana y eso es algo que nos ayuda a llegar mejor desde lo anímico. Ahora tocará construir reconstruir el grupo, es una opción que la tomamos a sabiendas de que iba a suceder, encontrar una nueva figura que no va a ser igual a la de Florencia, con sus particularidades, para tomar ese lugar", analizó Malfatti.

Las mujeres debutarán este sábado contra Chile a la hora 10.40 para luego jugar ante Argentina el domingo a las 11.30 y Brasil a las 16.20. El lunes se medirán contra Paraguay a las 9.50.

Jugadora Equipo
Federica Cura Aquilas BH
Fiorella Olmos CEVVEN
Romina Boschiero CEVVEN
Sofía Suárez CEVVEN
Carmela Monteverde Malvín
Cecilia Pedetti Malvín
Federica Durán Malvín
Ana Iglesias Costa Beach BMP
Brenda Pianavia Costa Beach BMP
Julieta Cabrera Costa Beach BMP
