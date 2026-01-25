Dólar
El Observador / Polideportivo / HANDBALL

Uruguay vuelve a ser mundialista en el handball de varones tras ganarle a Paraguay y Perú en el clasificatorio de Asunción

La selección masculina de handball se recuperó del traspié de 2024 y con un triunfo clave contra Paraguay logró su retorno a los mundiales

25 de enero 2026 - 14:04hs
Selección uruguaya de handball

Selección uruguaya de handball

Foto: @handballSCA

La selección uruguaya de handball de varones logró el sábado su clasificación al Mundial de Alemania 2027 tras terminar en el cuarto puesto del Campeonato Sur y Centroamericano disputado en Asunción. Esta es la tercera clasificación de la celeste a un mundial en la rama masculina y supone una recuperación de este deporte tras quedar eliminado en 2024 en el certamen continental.

El objetivo alcanzado tuvo el valor agregado de que se logró con una profunda renovación del plantel tras los retiros de Nicolás Fabra y Rodrigo Botejara y la no citación del goleador del último Federal, Federico Rubbo, y que el plantel tuvo que viajar en ómnibus, en un traslado terrestre que demandó 22 horas.

Además, por primera vez en la historia, la selección tuvo mayoría de jugadores de Pontevedrés y no de Colegio Alemán o Scuola Italiana. Ponte fue el campeón del Federal 2025.

Tras el largo viaje y un descanso de 24 horas para hacer un acondicionamiento físico, Uruguay cosechó la peor derrota de su historia ante Chile.

Maximiliano De Agrela
HANDBALL

La selección uruguaya masculina de handball se va a Paraguay en bus y tras 22 horas de viaje se jugará sus boletos al Mundial de Alemania

Gabriel Chaparro
HANDBALL

Uruguay jugó el mejor partido de su historia contra Brasil en handball y si bien perdió, Gabriel Chaparro fue elegido MVP del partido

Luego, sorprendió al jugarle 53 minutos de enorme calidad ante Brasil, que recién sobre el final logró quebrarlo. La diferencia de 8 puntos ante la máxima potencia continental, y también potencia mundial, fue la menor de la historia.

En el tercer partido se perdió contra Argentina por una diferencia amplia y habitual que en este caso fue de 17 puntos.

El viernes llegó el partido clave ante Paraguay, rival que en 2024 sorprendió a Uruguay en Buenos Aires ganándole 26-24, resultado clave para dejarlo afuera del Mundial 2025.

Uruguay jugó de dientes apretados, tuvo un Felipe González consular en el arco con 18 atajadas, fluyó en ataque con 10 goles de Cristhian Rostagno y ganó con autoridad, por seis goles.

El sábado fue un día de confirmación: ganarle a Perú, el rival más débil del torneo (36-17), y esperar que Chile le ganara a Paraguay, cosa que se dio por 7 tantos de diferencia (36-29).

El resumen de la actuación de Uruguay

19 de enero: Chile 22-40 (Maximiliano De Agrela 6, Diego Falabrino 5, Giovanni Capello 4, Gabriel Chaparro 3, Bruno Borba 2, Joaquín Tapia 1, Cristhian Rostagno 1). MVP del partido: Maximiliiano De Agrela

20 de enero: Brasil 25-33 (Gabriel Chaparro 8, Joaquín Tapia 4, Maximiliano De Agrela 4, Cristhian Rostagno 3, Alfonso De Rossa 2, Facundo Lima 1, Bruno Méndez 1, Giovanni Capello 1, Matías Echeverry 1). MVP del partido: Gabriel Chaparro

21 de enero: Argentina 18-35 (Maximiliano De Agrela 4, Cristian Rostagno 4, Giovanni Capello 3, Amaru Fernández 2, Bruno Méndez 2, Bruno Borba 1, Sebastián Razaboni 1, Manuel López 1)

23 de enero: Paraguay 30-24 ( ) MVP del partido: Felipe González

24 de enero: Perú ( ) MVP del partido: Cristhian Rostagno

Selección uruguaya de handball handball

