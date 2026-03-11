Dólar
La prensa española, incluyendo la catalana, y la inglesa, llenaron de elogios a Federico Valverde por su noche histórica en Champions League

El capitán de Real Madrid acaparó todas las miradas y los halagos de los medios de todo el mundo

11 de marzo 2026 - 19:39hs
Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League

FOTO: AFP

El uruguayo Federico Valverde fue la enorme figura de la goleada de Real Madrid por 3-0 a Manchester City este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu por el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League.

Este es un gran paso que dio Real Madrid pensando en la revancha de la semana que viene en Inglaterra.

Lo que dice la prensa en España e Inglaterra

"La Saeta Valverde", comparándolo con la leyenda Alfredo Di Stéfano, tituló Marca. Y añadió: "Puro Fede, puro Madrid".

En el comentario expresa: "Y si la noche europea en el Bernabéu la arrancó Courtois... fue Valverde quien la remató con una voracidad nunca antes vista. Su versión más letal dentro del área. Firmó el primero, el segundo y el tercero de la noche. Su primer hat trick de blanco llegó en el momento más importante posible y en medio de la locura de un estadio que entró en trance. Otra vez la bendita locura en el manicomio blanco en sus noches europeas".

Respecto a su puntaje, Marca le dio 10 en los dos tiempos.

Ruben Dias de Manchester City ante Federico Valverde de Real Madrid por la Champions League
Ruben Dias de Manchester City ante Federico Valverde de Real Madrid por la Champions League

Ruben Dias de Manchester City ante Federico Valverde de Real Madrid por la Champions League

"Primera parte: Actuación histórica. Sembrando el caos en el City. Recital de fútbol total con un triplete para el recuerdo. El jugador más revolucionado, enchufado y enérgico desde el pitido inicial. El 'huracán Valverde' arrasó todo lo que pilló por el césped, en defensa y ataque. Apareciendo por todas partes, multiplicándose para ayudar a Trent con Doku, despejando los córners... y goleando al City. Nota primer tiempo: 10".

Y luego prosigue: "Segunda parte: Noche memorable. Una exhibición de principio a fin de poderío físico y futbolístico. Más vigilado, como no podía ser de otra manera. Aún así, siguió llevando mucho peligro. Una jugada suya dejó solo a Vinicius en otra gran ocasión. El partido acabó con el Bernabéu coreando su nombre. Nota final: 10".

El diario deportivo AS tituló: "Valverde se hace leyenda", por lo que fue el rendimiento del volante uruguayo.

Federico Valverde de Real Madrid anota su segundo gol ante Manchester City por la Champions League
Federico Valverde de Real Madrid anota su segundo gol ante Manchester City por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid anota su segundo gol ante Manchester City por la Champions League

Y en el comentario sobre su rendimiento escribieron: "Valverde: Todoterreno el uruguayo. Una primera parte para la historia. Cubría la banda, las espaldas a Trent, era el hombre avanzado en la presión, robaba en banda contraria. Se hundía como tercer central cuando el City se abría... Un mal despeje, más de rabia que con la cabeza fría, propició una ocasión de Bernardo Silva, pero en la siguiente jugada se rehízo y fue él quien hizo el 1-0 superando a O’Reilly y a Donnarumma. Y volvió a marcar a pase de Vinicius. Definición de puro 9. No solo un hat-trick, son cuatro goles seguidos del capitán. Si salvó el carné de Ancelotti, ahora se dispone a plastificar el de Arbeloa. Y le llegó la gasolina para arrancarse en otra carrera en el añadido y pelear otro balón que puso en pie al Bernabéu. Halcón todocampista".

Hasta el diario Sport de Barcelona también elogió al uruguayo. "Real Madrid y Valverde destrozan a un Manchester City que ni compareció".

Mientras tanto, el diario inglés The Guardian tituló: "El sorprendente hat trick de Valverde en el Real Madrid deja a Manchester City al borde del abismo".

Por su parte, The Independent fue más crudo en su título: "El hat trick de Valverde culmina una gran noche de los suplentes de Real Madrid", haciendo alusión a que los merengues tienen siete titulares lesionados.

