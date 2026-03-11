"¡Basta de esa cosa de vedette argentina!": Bordaberry pidió terminar críticas internas por interpelación a Negro

El senador colorado Pedro Bordaberry expresó su malestar por las críticas que recibió a la interna de su partido la iniciativa de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro .

"Che, ¡qué lío el Partido Colorado! Porque lo pediste, pero quería ser yo... ¡Yo qué sé, yo tengo que laburar!" , graficó el líder de Vamos Uruguay sobre su reacción ante las consultas y reclamos recibidos en los últimos días.

Entrevistado por Canal 5, Bordaberry pidió que los políticos se ocupen de lo que se tienen que ocupar. "¡Basta, por favor! Eso, el empleo, trabajemos de eso. ¡ Nos estamos mirando el ómbligo ! Nos creemos que si entramos en ese palacio de mármol somos próceres. ¡No! Somos los últimos, tenemos que lavar los pies", exclamó.

CONSEJO DE MINISTROS "La tarjeta amarilla y roja las tiene el presidente de la República": Negro respondió a Bordaberry tras críticas a la seguridad

Y siguió diciendo: "¡ Basta de esa cosa de vedette argentina ! De mirarnos el ómbligo. Porque vos dijiste, vos me dijiste... Que Pampita le dijo a Wanda Nara ... Qué me importa, ni Pampita, ni Wanda Nara, que miren la novela de la tarde. Vamo' a laburar para solucionar los problemas".

La decisión de interpelar al ministro del Interior reavivó las tensiones políticas con el sector Unir para crecer liderado por Andrés Ojeda, grupo que plantea cambiar de cámara esta instancia parlamentaria. En Unir para crecer surgieron diferencias sobre cómo el líder de Vamos Uruguay procesó la decisión, ya que entienden que Bordaberry se le “adelantó” a Ojeda, que venía impulsando el tema en las últimas semanas.

Por otro lado, desde el sector de Bordaberry mencionan que el senador tiene una amplia experiencia en el tema y también tenía en la mira desde hacía tiempo la gestión del ministro del Interior.

En el sector de Ojeda también reprochan que Bordaberry “negoció” primero la interpelación con los blancos y, cuando tuvo su aval, lo comunicó al resto del Partido Colorado, una secuencia que desmienten en Vamos Uruguay, donde mencionan que primero hubo una comunicación entre los coordinadores colorados y luego la consulta a los nacionalistas.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado votó una declaración que “encomienda al secretario general (Ojeda) a entablar a la mayor brevedad instancias de comunicación y coordinación con los demás partidos políticos de oposición con representación parlamentaria, a efectos de analizar en conjunto la estrategia relativa a la interpelación al ministro del Interior ante el Parlamento, por esta y las sucesivas interpelaciones”.

Esa moción también fue cuestionada por Vamos Uruguay, cuyos legisladores entienden –y así lo transmitieron en el CEN– que va en contra de la carta orgánica, porque el CEN no puede mandatarlos.