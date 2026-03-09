"Esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja", Bordaberry sobre citación de Negro al Parlamento

El senador colorado Pedro Bordaberry afirmó que la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro , representará una "tarjeta amarilla" para el jerarca ministerial .

Entrevistado en Arriba Gente (Canal 10), Bordaberry explicó que la instancia pretende poner el tema de la seguridad "arriba de la mesa" , "generar conciencia" y abordar temas como el plan de seguridad en el que trabaja la cartera de Interior o la no presencia de Uruguay en la alianza de países de América creada por Donald Trump para combatir el narcotráfico .

"Vamos a ver qué responde acá, qué pasa acá, dejemos pasar un tiempo, y la próxima es en Diputados, porque le dimos la chance, no pueden decir que no le dimos la chance. Mirá, ya te avisamos, tarjeta amarilla, esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja ", señaló.

PARLAMENTO "Tuvimos infinita paciencia": Bordaberry anunció interpelación al ministro del Interior y acusó al gobierno de "improvisar" en seguridad

Tras esto, el legislador colorado abordó las razones detrás de su idea de interpelar al ministro y, entre ellas, señaló el anuncio del presidente Yamandú Orsi sobre que iba a cumplir su promesa de incorporar 2.000 policías nuevos "cubriendo 1.200 vacantes" .

"Es una tomada de pelo. Si vos tenés una vacante, no es un policía nuevo, se fue un policía y tenés que llenarlo con un policía", dijo, y calificó el hecho como una "barbaridad".

La otra razón, explicó, fue la decisión de legisladores del Frente Amplio (FA) de presentar una moción en el Senado para tratar como "grave y urgente" la situación de Cuba con Estados Unidos.

"Ahí dije, estos están desconectados de lo que nos pasa a los uruguayos. Basta, vamos a interpelar y vamos a poner el tema de la seguridad arriba de la mesa, vamos a hablar, vamos a exigir y vamos a hacer las cosas, es lo que hay que hacer, o van a seguir jugando sueltos", explicó.

La semana pasada, el senador Bordaberry oficializó su intención de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, por la situación de la seguridad en el país.

"Tuvimos una infinita paciencia con esa improvisación", cuestionó el líder de Vamos Uruguay en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de los colorados Robert Silva y Tabaré Viera, así como los blancos Carlos Camy y Javier García.

"Nosotros vemos en el ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante", sostuvo en su día Bordaberry.