Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / INTERPELACIÓN

"Esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja", Bordaberry sobre citación de Negro al Parlamento

La semana pasada, el senador Bordaberry oficializó su intención de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, por la situación de la seguridad en el país

9 de marzo 2026 - 11:43hs
El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry y el ministro del Interior, Carlos Negro

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry y el ministro del Interior, Carlos Negro

Fotos de: Inés Guimaraens y Dante Fernández/ FocoUy

El senador colorado Pedro Bordaberry afirmó que la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, representará una "tarjeta amarilla" para el jerarca ministerial.

Entrevistado en Arriba Gente (Canal 10), Bordaberry explicó que la instancia pretende poner el tema de la seguridad "arriba de la mesa", "generar conciencia" y abordar temas como el plan de seguridad en el que trabaja la cartera de Interior o la no presencia de Uruguay en la alianza de países de América creada por Donald Trump para combatir el narcotráfico.

"Vamos a ver qué responde acá, qué pasa acá, dejemos pasar un tiempo, y la próxima es en Diputados, porque le dimos la chance, no pueden decir que no le dimos la chance. Mirá, ya te avisamos, tarjeta amarilla, esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja", señaló.

Más noticias
El senador Pedro Bordaberry. Archivo
PARLAMENTO

Pedro Bordaberry planteó a socios de la coalición interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro

Pedro Bordaberry. Archivo
PARLAMENTO

"Tuvimos infinita paciencia": Bordaberry anunció interpelación al ministro del Interior y acusó al gobierno de "improvisar" en seguridad

Tras esto, el legislador colorado abordó las razones detrás de su idea de interpelar al ministro y, entre ellas, señaló el anuncio del presidente Yamandú Orsi sobre que iba a cumplir su promesa de incorporar 2.000 policías nuevos "cubriendo 1.200 vacantes".

"Es una tomada de pelo. Si vos tenés una vacante, no es un policía nuevo, se fue un policía y tenés que llenarlo con un policía", dijo, y calificó el hecho como una "barbaridad".

La otra razón, explicó, fue la decisión de legisladores del Frente Amplio (FA) de presentar una moción en el Senado para tratar como "grave y urgente" la situación de Cuba con Estados Unidos.

"Ahí dije, estos están desconectados de lo que nos pasa a los uruguayos. Basta, vamos a interpelar y vamos a poner el tema de la seguridad arriba de la mesa, vamos a hablar, vamos a exigir y vamos a hacer las cosas, es lo que hay que hacer, o van a seguir jugando sueltos", explicó.

La semana pasada, el senador Bordaberry oficializó su intención de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, por la situación de la seguridad en el país.

"Tuvimos una infinita paciencia con esa improvisación", cuestionó el líder de Vamos Uruguay en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de los colorados Robert Silva y Tabaré Viera, así como los blancos Carlos Camy y Javier García.

"Nosotros vemos en el ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante", sostuvo en su día Bordaberry.

Temas:

Interpelación Pedro Bordaberry Carlos Negro parlamento

Seguí leyendo

Las más leídas

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

Festejo de Juventud
TORNEO APERTURA

Juventud 3-1 Nacional: el tricolor tuvo una tarde catastrófica y tras la caída clásica, perdió contra un equipo suplente de los pedrenses

Barco abandonado en Carmelo

Preocupación ambiental en Carmelo: permanecen tres barcos abandonados en arroyo y alcalde advierte por contaminación

El científico Gonzalo Moratorio
BUENA NOTICIA

Operaron a Gonzalo Moratorio: médicos lograron quitar un tumor y el virólogo recuperó movilidad del lado derecho de su cuerpo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos