"Obedece a una necesidad política de algunos actores", dijo Negro sobre la interpelación que le hará la oposición

El ministro del Interior, Carlos Negro , afirmó que la interpelación que le hará la oposición en el Parlamento "obedece", entre otras cosas "a una necesidad política de algunos actores ".

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry , acompañado de otros dirigentes opositores anunció la interpelación al secretario de Estado debido a la situación de la seguridad, pese a que las últimas cifras presentadas por la cartera arrojaron una baja en la mayoría de los delitos.

Este viernes, Negro afirmó que desde la cartera no tienen "ningún inconveniente" en asistir . "Sin negar la situación que tiene el país hoy y que viene de varios años atrás, esto obedece seguramente a la necesidad política de algunos actores", dijo el ministro del Interior en rueda de prensa consignada por Canal 5.

SEGURIDAD Negro acusó a la oposición de "hostigamiento permanente" debido a que "la seguridad constituye un botín político"

PARLAMENTO "Tuvimos infinita paciencia": Bordaberry anunció interpelación al ministro del Interior y acusó al gobierno de "improvisar" en seguridad

Además de las "siete horas de llamado a la comisión permanente", Negro ya había anunciado que volverían "al Parlamento para presentar las conclusiones del Plan Nacional de Seguridad Pública ", por lo que esta instancia les viene bien para hacer lo que tenían "ya planeado" .

Según el ministro, "el plan viene creado desde el 1° de marzo de 2025 cuando a todas las direcciones de la Policía Nacional y a los jefes de policías, el 5 de marzo en la Guardia Republicana se les dieron los siete ejes en que iban a transcurrir la gestión del ministerio".

Sin embargo, en la conferencia del jueves Bordaberry afirmó que "asumieron el gobierno hace un año sin un plan", algo que según él "nunca había visto en este país".

Consultado sobre si el plan en cuestión ya está en marcha, Negro contestó que "muchas de las medidas sí". "Están en práctica y los resultados están a la vista, los datos de los delitos han bajado prácticamente todos ellos", sentenció el secretario de Estado.

A fines de enero, el Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos y denuncias correspondientes a 2025 en relación a los años anteriores. De esos datos, surge que de los 15 indicadores analizados, crecieron respecto al año anterior los delitos de violencia doméstica y el abigeato.

La cantidad de homicidios, en tanto, mantuvo una "tendencia de relativa estabilidad", al decir del gerente de Estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, ya que hubo un descenso de 3,4% respecto a 2024. En cifras absolutas, esto implicó 13 homicidios menos: 369 en 2025 frente a 382 en 2024, según detalló.

20250813 Tabaré Viera, Pedro Bordaberry, Robert Silva. Interpelación al ministro Fratti en el senado. Foto: Inés Guimaraens

Para Bordaberry, sin embargo, la situación implica que "la inseguridad está ya a niveles que no se aguantan más".

Junto a los senadores opositores Robert Silva, Tabaré Viera, Carlos Camy y Javier García; Bordaberry señaló en la conferencia de prensa del jueves que tuvieron "una infinita paciencia con esa improvisación", en relación a las políticas de seguridad.

"Nosotros vemos en el ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante", sostuvo Bordaberry. El colorado apuntó a una serie de aspectos que grafican ese "inmovilismo": la ausencia del Plan Nacional de Seguridad Pública, las demoras para concretar la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y porque "no se está cumpliendo con los anuncios que se hicieron de dos mil policías más".