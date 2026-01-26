Hubo 13 homicidios menos en 2025: el porcentaje fue 3,4% menor que en 2024, según Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior presentó este lunes las cifras de delitos y denuncias correspondientes al año 2025 en una exposición que estuvo a cargo del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) . De acuerdo a la cartera, de los 15 indicadores analizados solo crecieron los delitos vinculados a la violencia doméstica y el abigeato.

El ministro del Interior, Carlos Negro , había adelantado la semana pasada que, en términos generales, se registró un descenso de los delitos , mientras que la cantidad de homicidios se mantuvo estable , con mínimas variaciones respecto a años anteriores.

El gerente de Estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo , fue el encargado de presentar las cifras comparadas al año 2024 e informó, además, que durante 2025 se registraron unas 14.000 denuncias menos .

Según Sanjurjo, " vemos un panorama de cambio interanual entre 2024 y 2025 bastante positivo . De los 15 indicadores que analizamos y elaboramos desde el año pasado, 13 muestran una tenencia a la baja y solo dos registran aumentos ".

No obstante, el jerarca reconoció que de estos 13 indicadores que muestran tendencia a la baja hay "unos cuatro o cinco" cuyos cambios son menores al 5%, por lo cual se puede hablar de un descenso técnicamente hablando pero también dentro de una tendencia de relativa estabilidad".

Entre los indicadores que se redujeron, según el asesor, se encuentran "los homicidios, los heridos por arma de fuego, las lesiones, las amenazas, los homicidios de mujeres por violencia basada en género, los delitos sexuales, las rapiñas, los hurtos, el hurto de vehículos, las estafas y fraudes informáticos, los daños, las extorsiones y los secuestros".

En relación con los homicidios, uno de los indicadores de referencia en Uruguay y utilizado también para comparaciones internacionales, Sanjurjo anunció un descenso del 3,4% respecto al año anterior. En cifras absolutas, esto implica 13 homicidios menos: 369 en 2025 frente a 382 en 2024, según detalló.

Sanjurjo distinguió que os homicidios mostraron el "mayor descenso registrado desde la pandemia" y esto, a su juicio "puede ser el principio de una tendencia marcada a la baja".

El jerarca también se refirió a los homicidios de menores de edad, que bajaron de 23 en 2024 a 19 en 2025, de acuerdo con los registros oficiales.

En cuanto a los femicidios, definidos como homicidios de mujeres en el marco de la violencia basada en género, las cifras oficiales muestran un descenso de 22 casos en 2024 a 18 en 2025.

Sanjurjo definió como un “motivo de celebración” la caída de las rapiñas, que alcanzaron un nivel inferior al registrado en 2013.

En relación con los hurtos, el jerarca señaló que se verificaron “descensos que rondan entre el 5 y el 8%”. “Son delitos contra la propiedad que ya vienen bajando del 2019, 2020 y y bueno, por suerte ese descenso se viene profundizando”, agregó.

Otro de los delitos que mostró una baja fue el secuestro. “Tuvimos un 50% menos de secuestros que el año anterior. Igual hay que decir que son números muy pequeños, pero estamos hablando de en este caso siete secuestros menos”, explicó Sanjurjo. A su juicio, se trata de un dato relevante “porque es un tipo delictivo que en la región viene aumentando muchísimo y que generalmente implica un un control territorial mayor por parte de los grupos criminales”.

Desde el Ministerio del Interior también se destacó como una muy buena noticia la caída de las estafas. Consultado al respecto, Sanjurjo detalló: “Las estafas desde el año 2000 hasta el año 2024 aumentaron casi un 2000% sus denuncias. Es un crimen que no solo en Uruguay, en el mundo entero, aumenta de manera exponencial año a año. Por primera vez, en el año 2025 vemos una caída, una caída importante de casi el 17%”.

Según explicó, esa baja responde a dos factores. “Nosotros creemos que eso, este, tiene dos razones. Una razón es que desde AECA el año pasado por primera vez pusimos este delito sobre la mesa, y eso hizo que el que el ministro tomara cartas en el asunto y se pusieran en marcha una cantidad de medidas que a lo mejor ayudaron a prevenir el fenómeno. Por otro lado, tenemos la aprobación de la ley de cibercrimen”, sostuvo.

Violencia basada en género y otros delitos

En cuanto a la violencia basada en género, los homicidios de mujeres bajaron de 22 casos en 2024 a 18 en 2025, lo que implica un descenso del 18,2% interanual, según los datos oficiales.

Por el contrario, la violencia doméstica y delitos asociados mostraron un leve aumento del 1%, al pasar de 43.027 denuncias en 2024 a 43.445 en 2025. “Los que aumentaron son la violencia doméstica que aumentó apenas un un 1%, es decir, es un aumento, pero se da dentro de una tendencia estable”, señaló Sanjurjo.

En materia de delitos sexuales, las denuncias bajaron un 4,8% respecto a 2024, tras varios años de crecimiento sostenido.

Finalmente, el jerarca lamentó el comportamiento del abigeato, que fue “el único indicador que sí tiene un aumento significativo del 11% y que además rompe una tendencia a la baja de esa de esa varios años”.