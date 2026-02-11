Dólar
Nacional / MARCONI

Uno de los detenidos en operativo policial del barrio Marconi fue imputado por dos homicidios

Por sus delitos, la Justicia le impuso como medida cautelar la privación de libertad por el término de 120 días

11 de febrero 2026 - 17:31hs
Fachada de la Fiscalía General de la Nación

Fachada de la Fiscalía General de la Nación

Ines Guimaraens

La Justicia imputó a un hombre de 20 años por dos homicidios cometidos en Montevideo. El joven fue uno de los detenidos durante la operación policial "Oasis" que tuvo lugar este martes en el barrio Marconi.

Horas atrás, el Ministerio del Interior realizó un operativo especial en ese barrio que involucró a 180 policías, quienes realizaron 19 allanamientos y lograron la detención de cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad.

Todos estaban requeridos por homicidios, informó el ministerio en un comunicado divulgado en su página web.

En el marco de la operación se incautaron 31 teléfonos celulares, dos tablets, una moto adulterada, municiones de distintos calibres, dos pistolas Glock y una escopeta Doruk, modelo Atracker FX1, calibre 12 Gauge.

Ahora y según informó la Fiscalía General de la Nación, se formalizó la investigación contra uno de los detenidos, un joven de 20 años, por un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso (dos homicidios, uno el 14 de diciembre de 2025 y el otro el 5 de enero de 2026), en concurso formal con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y un delito de porte de arma de fuego por reincidente.

Por estas infracciones, se le impuso como medida cautelar la privación de libertad por el término de 120 días, mientras se desarrolla la investigación.

Uno de los otros detenidos, un menor de 17 años, es investigado también por el homicidio del 14 de diciembre de 2025. Por su parte, en cuanto al asesinato del 5 de enero del presente año, la Policía identificó a un menor de edad que al momento está siendo buscado.

Los otros tres detenidos fueron vinculados a un homicidio ocurrido el 15 de enero en las calles Aparicio Saravia y Timbues.

