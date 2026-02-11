Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  21°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / Member / Estado

Estado ineficiente y caro: se reaviva la preocupación en empresarios tras reestructura y despidos en BASF

La multinacional alemana comenzó un proceso de reestructura de sus operaciones en Uruguay

11 de febrero 2026 - 5:00hs
BASF en Uruguay

BASF en Uruguay

LGD Arquitectos
El Observador | Maximiliano Montautti

Por  Maximiliano Montautti

Al igual que en 2025, el año comenzó con nubes negras en el horizonte empresarial y laboral. Lo que sucedió antes con Yazaki tiene puntos de contacto con el proceso de reestructura que ahora comenzó en la multinacional BASF. Con ese escenario de fondo, los empresarios reiteran su preocupación por la falta de competitividad, los costos productivos y el gasto del Estado.

El 30 de enero del año pasado un anuncio sacudió el mercado laboral: la japonesa Yazaki cerró, sin previo aviso, sus dos fábricas de autopartes instaladas en Colonia y Las Piedras. Los altos costos de producción en Uruguay afectaron, según la versión de la empresa, las posibilidades de la multinacional de competir en los mercados globales. También se sumaron las constantes medidas dispuestas por el sindicato que ponían en riesgo el cumplimiento de las entregas de productos a clientes. Entonces, decidió mover sus operaciones a fábricas propias ubicadas en Argentina y Paraguay.

20250202 Planta Yazaki. Japanese multinational Yazaki, a manufacturer of components for the automotive industry, has announced the closure of its two plants in Uruguay. EITAN ABRAMOVICH / AFP

La intempestiva salida de la autopartista provocó críticas sindicales y una serie de reuniones en las que participaron representantes del gobierno saliente y el entrante. Pero la decisión empresarial no varió y el cierre derivó en el despido de casi 1.000 trabajadores.

Más noticias
dgi advierte sobre intentos de estafa vinculados a devoluciones de irpf
IMPUESTOS

DGI advierte sobre intentos de estafa vinculados a devoluciones de IRPF

TCA desestimó demanda de Montecon
SENTENCIA

Nuevo round portuario: TCA desestimó otra demanda de Montecon por prácticas anticompetitivas

Este martes, prácticamente un año después, se conoció que la multinacional alemana BASF comenzó una reestructura de su negocio en Uruguay. La compañía continuará con las operaciones en el país, pero la medida implica una reducción de personal, ya que entre el 30% y el 40% de los puestos de trabajo entrarán en un proceso de revisión que puede extenderse por dos años. En total, BASF Services Americas (que brinda servicios financieros, legales y logísticos) cuenta con una plantilla laboral de 1.200 personas.

El recorte no está vinculado a la situación del país, sino al contexto internacional que obligó a la compañía a reducir costos para obtener mayor rentabilidad. La intención es que una buena parte de las operaciones se concentren en India.

Las explicaciones de las dos multinacionales no son las mismas, pero tienen algo que se repite: la reducción total o parcial de puestos de trabajo, ya sea por factores domésticos o globales.

Qué dicen los empresarios

Los principales referentes empresariales participaron de la visita oficial a China y regresaron al país durante el fin de semana. Tanto Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias (CIU), como Julio César Lestido, titular de la Cámara de Comercio (CNCS) comentaron a El Observador que no tenían información adicional sobre las decisiones de la multinacional alemana.

Sin embargo, para el industrial la situación no es llamativa. “Sobre el cierre del año pasado tuve reuniones con distintas empresas industriales que están muy afectadas por el tipo de cambio y con grandes preocupaciones por los grandes costos energéticos. A eso se suma el costo de la mano de obra y algunos temas de conflictividad”, señaló García.

20250203 Entrevista a Leonardo García, nuevo presidente de la Cámara de Industrias, CIU.
Leonardo García

Leonardo García

Esos factores redundan en una pérdida de competitividad ya advertida por los empresarios. “Venimos hablando de estos temas hace mucho tiempo y no se ve un panorama de mejora; todo lo contrario”, expuso.

Para Lestido el resumen es claro: Uruguay no es competitivo ni eficiente. Y por eso es necesario que haya una baja del costo del Estado. Desde su mirada, la política de desempapelamiento que quiere instrumentar el Ministerio de Economía es fundamental.

La visión de la Cámara de Comercio quedó plasmada en un documento elaborado el año pasado en conjunto con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El estudio marcó que las empresas, para trabajar dentro de la formalidad, deben afrontar trámites que exigen la presentación de varios documentos, como estatutos sociales, certificados, documentos de identidad, constancias de domicilio, contratos de arrendamiento, planos de instalaciones y comprobantes de tasas.

Lestido 04
Julio César Lestido

Julio César Lestido

También identificó que en muchas ocasiones la misma documentación debe presentarse en más de una institución, dado que los sistemas de información de los organismos públicos no siempre están integrados ni trabajan de manera interoperable.

“Con esas cosas se mata a la micro, pequeña y mediana empresa; en las chicas es el dueño el que hace todo”, dijo Lestido a El Observador.

García también opinó en la misma línea. “Sinceramente me gustaría que Uruguay empiece a discutir seriamente qué va a hacer con su gasto; si el del Estado va a ser cada vez mayor, en algún momento habrá que hacer un ajuste. Y el sector privado y los ciudadanos no soportan más presión fiscal de la que existe”, expresó.

El empresario señaló que el sector industrial atraviesa una situación complicada. “Está bastante asfixiado; el 50% de lo que produce tiene como destino la exportación. Por eso se necesita ser competitivo”, afirmó.

Temas:

Estado empresarios BASF Yazaki Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Pronóstico de meteorólogo 
PRONÓSTICO

Meteorólogo reveló cuál será el día "más complicado" de la semana con lluvias y tormentas en todo el país

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa
JUSTICIA

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay
PREOCUPACIÓN

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay

Despidos en BASF: los motivos que llevan a la multinacional a reestructurarse en Uruguay

Despidos en BASF: los motivos que llevan a la multinacional a reestructurarse en Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos