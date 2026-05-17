Así es por dentro el histórico edificio abandonado de Ciudad Vieja que una empresa argentina quiere convertir en más de 200 apartamentos

Adentro, los huesos se mezclan con miles de libros desparramados y las montañas de sillas polvorientas ocupan la antigua cocina. Al caminar por el pasillo, ya prácticamente sin ventanas, la vista al patio central se centra en la palmera moribunda y el depósito de basura del Ministerio de Vivienda.

Los salones parecen el set de filmación de una película distópica montevideana, donde el abandono se apodera de un antiguo centro de estudios. Quizá por eso Netflix evaluó rodar ahí, en la ex Escuela de Enfermería de la Universidad de la República (Udelar) , parte de El futuro es nuestro, la serie de ciencia ficción semi apocalíptica que estos días se está rodando en Ciudad Vieja.

El ex Banco do Brasil, la Escuela de Nurses y la manzana de la Armada: una a una, las propiedades del Estado con las que el gobierno busca "repoblar" la Ciudad Vieja

Se derrumbó el techo de un edificio del siglo XIX abandonado en Ciudad Vieja; será demolido parcialmente y vecinos se quejan por demoras

Arriba, el panorama es distinto. Salvo por una antena de televisión caída y varios vidrios rotos, la terraza tiene una vista que demuestra el potencial del edificio. Hacia adelante, el río de la Plata y la Escollera Sarandí, y hacía atrás los principales puntos de la Ciudad Vieja.

El edificio que ocupa toda la manzana de las calles Buenos Aires, Lindolfo Cuestas, Sarandí y Guaraní tiene una larga historia en el barrio. Durante la época colonial -se estima el inicio de la construcción en 1770- fue la sede del Cuartel de Dragones, uno de los cuerpos militares que protegía las fortificaciones de Montevideo. En una fecha cercana a 1890, se construyó el actual edificio, que continuó siendo militar, como sede de la escuela naval.

En 1968 se instaló la Escuela de Nurses Carlos Nery, luego llamada Escuela de Sanidad de la Universidad de la República. En el medio, durante la dictadura, fue utilizada como centro de reclusión de mujeres.

Ex Escuela de Enfermería, Ciudad Vieja Joaquín Ormando

En 2012 el Ministerio de Trabajo clausuró el local por riesgo de derrumbe. El traslado no fue inmediato, pero a nadie pareció imprescindible llevarse las sillas, ni los miles de libros de la biblioteca, ni los cartones anónimos que certifican que una persona “ha llenado los requisitos que lo habilitan para ejercer la función” y, por lo tanto, se recibió.

Hoy, en esos salones que se detuvieron con los repartidos a $39 hay caca de paloma y manchas negras en el piso por frascos rotos de contenido indeterminado, pero quizá en los próximos años habrá un hogar.

Ex Escuela de Enfermería, Ciudad Vieja Joaquín Ormando

El Ministerio de Vivienda -que compró en 2018 el predio por US$ 2 millones- recibió la propuesta de la empresa constructora argentina Chediack para refaccionar y ampliar el edificio para que lo habiten más de 200 familias, contó a El Observador Christian Di Candia, subsecretario de la cartera, durante una recorrida por el lugar.

La propuesta ya recibió la declaración de interés de Presidencia y se enmarca en una política de la cartera para repoblar ese barrio de Montevideo, que en 50 años ha perdido dos tercios de su población. Además de este predio, el Ministerio de Vivienda aspira a construir apartamentos en otros tres padrones de su propiedad sobre la calle 25 de Mayo y en otro propiedad de la Armada, ubicado en diagonal a la ex Escuela de Enfermería, sobre Sarandí.

El proyecto

El predio actual cuenta con un subsuelo y dos niveles y se organiza en torno a un gran patio. Al fondo, sobre la calle Buenos Aires, emerge una imponente cúpula sobre el gimnasio que se construyó en la década de 1960, cuando el edificio pasó a manos de Udelar.

Di Candia explicó que el edificio cuenta con zonas protegidas por la Comisión de Patrimonio de la Nación, como la volumetría general del edificio, las cuatro fachadas, el salón de honor y el espacio de memoria. Todo eso deberá ser respetado en el nuevo proyecto.

Además, los impulsores deberán marcar una “ruptura temporal desde el punto de vista arquitectónico entre lo que queda y lo que se construye por encima, de forma de demostrar el pasaje del tiempo y sostener la mirada histórica y patrimonial que tiene este edificio”, narró el jerarca.

Ex Escuela de Enfermería, Ciudad Vieja Joaquín Ormando

El diseño deberá pasar por la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental para que se autorice su altura. Luego, la Agencia Nacional de Vivienda deberá realizar el llamado competitivo para definir si se presentan otros competidores y, finalmente, se adjudicaron a las obras al ganador.

Di Candia adelantó que "lo ideal" para el ministerio es que el proceso licitatorio finalice este año, para comenzar las obras en las primeras semanas de 2027.

¿Y la cúpula? No tiene protección patrimonial, pero el proyecto de la constructora argentina la mantiene, adelantó Di Candia.

Ex Escuela de Enfermería, Ciudad Vieja Joaquín Ormando

El objetivo del gobierno es que quienes ocupen este edificio “sean familias que hoy tienen capacidad de pagar su alquiler, pero que no necesariamente tengan ahorro previo o que incluso con un subsidio por parte del Estado, puedan acceder a su vivienda propia”.

Por esto, el gobierno resolvió que todas las construcciones que se hagan en el marco de este plan tendrán un 95% de crédito por parte del Banco Hipotecario (BHU). "Además, las familias van a tener la posibilidad de ser subsidiadas hasta un 30% en el pago de esa cuota al BHU. Cuando tengamos cierto avance en la construcción, el ministerio va a hacer un llamado a las familias que quieran vivir en estos padrones. Eso dejará una lista de prelación mediante sorteo y así se accederá”, explicó Di Candia.