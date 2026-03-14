El ex Banco do Brasil, la Escuela de Nurses y la manzana de la Armada: una a una, las propiedades del Estado con las que el gobierno busca "repoblar" la Ciudad Vieja

Uno de los tres padrones del MVOT sobre la calle 25 de Mayo para los que el gobierno abrirá un llamado en abril para construir viviendas

Uno de los tres padrones del MVOT sobre la calle 25 de Mayo para los que el gobierno abrirá un llamado en abril para construir viviendas

Uno de los tres padrones del MVOT sobre la calle 25 de Mayo para los que el gobierno abrirá un llamado en abril para construir viviendas

Cuando Cecilia Cairo reunió por primera vez a su gabinete en el Ministerio de Vivienda ( MVOT ), comentó una de sus aspiraciones para la Ciudad Vieja : “Quiero que busquemos la manera de construir vivienda en (la ex escuela de) Enfermería y que la noticia no sea que mudamos el ministerio, sino que construimos casas para la gente".

Pasó mucha agua bajo el puente desde entonces y la dirigente del MPP depuso el cargo ante un prematuro escándalo para el gobierno, pero el subsecretario Christian Di Candia , el jerarca a cargo del proyecto de la cartera para revitalizar la Ciudad Vieja, no deja de recordar el origen de una de las principales apuestas de este marco.

Con 314 padrones ruinosos o baldíos en el barrio, la Ciudad Vieja es para Di Candia el “caso emblemático” de la política del gobierno para “recuperar áreas centrales de los diferentes departamentos del país que tengan acceso a servicios, que estén consolidadas y que tengan un vaciamiento superior al promedio de las ciudades”.

Como punto de partida, el gobierno prepara para abril –”con un 90% de probabilidades” de que sea en la primera quincena– un llamado de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para recuperar tres estructuras vacías que el MVOT tiene sobre la calle 25 de Mayo, según confirmó el subsecretario a El Observador.

Christian Di Candia, subsecretario de Vivienda Christian Di Candia, subsecretario de Vivienda. Foto: Leonardo Caerreño. Focouy.

“Hacemos un llamado a privados para que construyan viviendas en el marco del Plan Entre Todos. Esto es vivienda que se construye con exoneraciones al amparo de la Ley Vivienda Promovida, pero topeada en precio para que accedan las familias de recursos medios y medios bajos; para familias que acceden por primera vez a una vivienda, y no como parte de un circuito de especulación”, afirmó Di Candia.

El jerarca defendió que “el meollo principal de esta política” será que quienes accedan a las nuevas unidades sean sujetos de crédito con una capacidad de ahorro mínima ante el Banco Hipotecario, gente que “hoy está alquilando o jóvenes que viven con los padres”, y no personas o empresas que buscan un “resguardo de capital” o una “acumulación de renta”.

“Hoy en día el BHU está pidiendo el 5%, osea que si hablamos de propiedades en el marco del Plan Entre Todos de, por ejemplo, US$ 130 mil, para las que antes se pedía un ahorro previo de US$ 13 mil, ahora se va a pedir de US$ 6.500. Y además en esos 20 o 25 años los paga con un subsidio del 30% de la cuota. Termina siendo mucho más económico que el propio alquiler”, justificó Di Candia.

Habló, en esa línea, de “meter una mella a los niveles de especulación”, y citó estudios de la cartera que marcan que solo un 20% de los padrones desocupados en Ciudad Vieja tienen deuda. “Todos los demás están al día, están esperando que aumente el precio para venderlo o que valga la pena construir”.

“Nosotros vamos a proponer que los proyectos presenten un porcentaje de vivienda para el Entre Todos. Y va a estar puntuado”, explicó. “A mayor cantidad de vivienda para el Entre Todos, mayor puntaje”.

Edificios Ministerio de Vivienda Joaquín Ormando

El ex Banco do Brasil, un estacionamiento y un fallido proyecto

Los ventanales enrejados y polvorientos dejan entrever un cementerio de papeles apilados en cajas, muchas de ellas del Ministerio del Interior. En el suelo quedan todavía las listas que algún militante distraído habrá deslizado en busca de un voto inexistente. Por el costado derecho, alguien logró romper el vidrio y montar campamento en un rincón, aunque se cuidó de tapar lo más posible desde adentro la abertura.

El edificio de tres niveles lo construyó hace casi un siglo y medio el prestigioso arquitecto italiano Luigi Andreoni, el mismo que hizo la Estación Central Artigas. Juan Antonio Scasso, el que diseñó el Estadio Centenario, lo reformó en 1947 para que se instalara en Banco do Brasil.

Edificios Ministerio de Vivienda Joaquín Ormando

Frente a la Junta Departamental, por 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, este será uno de los tres padrones que hoy están a manos del MVOT sobre el que se abrirá un llamado en abril. De acuerdo a la prefactibilidad estimada por la cartera, aquí podrían construirse unas 23 viviendas y 11 estacionamientos, con una inversión privada de alrededor de US$ 3,6 millones.

Cinco cuadras más adelante está el baldío que hace las veces de un estacionamiento para nada descuidado: tiene portón eléctrico y carteles que anuncian que el predio está reservado para el Plan Juntos. El MVOT estima que aquí podría construirse un edificio con 21 apartamentos por una inversión privada de unos US$ 1,9 millones.

Edificios Ministerio de Vivienda Joaquín Ormando

Tres cuadras después, también por 25 de Mayo, hay una estructura cuya fachada hubiera sido muy pintoresca de no encontrarse completamente tapiada. De principios del siglo XX, poco se sabe de este edificio más que supo albergar antes de los 80’ a la Caja de Compensaciones Bancarias de Lanas y Cueros, y que en algún momento el Mvotma –cuando todavía tenía entre sus siglas y competencias al medio ambiente– anunció un proyecto para nuevas viviendas sociales que, evidentemente, nunca se concretó. Todavía está el cartel.

Esta será la tercera propiedad de Vivienda para la que se prevé un llamado en abril, con estimaciones de que podría albergar en un futuro 21 apartamentos por unos US$ 2,3 millones. Difícil que la estructura actual permanezca, dado que la Intendencia de Montevideo (IM) autorizó, de acuerdo a su inventario patrimonial, la demolición.

Edificios Ministerio de Vivienda Joaquín Ormando

La Escuela de Nurses

Con una imponente cúpula que se alza en el patio, donde alguna vez funcionó el gimnasio de la Escuela de Nurses desde fines de los 60’, el edificio es mucho más bello si se lo ve desde arriba que desde la calle. Más aún con el olor a orina que se siente desde la esquina.

escuela enf

De este ícono de la Ciudad Vieja –que en su historia pasó por edificio militar, naval, de sanidad y centro de detención y tortura en la dictadura– habló la exministra Cairo en su primer gabinete. El MVOT lo adquirió en 2018 “con la idea de generar un programa público-privado que incluyera varios cientos de viviendas”, había explicado a El Observador el arquitecto Salvador Schelotto.

Ocho años después, el sereno cuenta que por lo menos desde octubre que nadie acude al edificio para evaluar inversiones. La ve difícil. “Se cae a pedazos”, aseguran vecinos, mientras desde la calle logran vislumbrarse los matorrales que se apoderaron del patio.

Mejor suerte corrió a una cuadra el nuevo edificio Buenos Aires Point, reformado por Cimiento Desarrollos en convenio con la ANV bajo la promesa de monoambientes o apartamentos de un dormitorio desde US$ 99 mil y con diez años libre de contribución inmobiliaria y tributos departamentales.

Edificios Ministerio de Vivienda Joaquín Ormando

La ex Escuela de Nurses, cuyo grado 2 de protección ambiental obliga a mantener su fachada y el salón de honor, está pensada para una segunda etapa que Di Candia aventura a partir del 2027. “Esa es una obra compleja que va a llevar dos años y medio, por lo menos. El proyecto que se presente tiene que cuidar el sitio de memoria, el patio, las fachadas, mantener patrimonialmente todo lo posible y además recuperar el bien y construir vivienda. No es un proyecto fácil”, sostuvo el subsecretario, quien estimó una inversión posible de unos US$ 45 millones.

El predio de la Armada

Cruzando Juan Lindolfo Cuestas, junto a la terminal de la Aduana, toda la manzana pertenece a distintas reparticiones de la Armada Nacional: la Dirección General de la Reserva Naval, el Servicio de Iluminación y Balizamiento y la Academia de Guerra Naval. En torno a este gran complejo sobre la rambla portuaria han habido varias reuniones entre el MVOT y el Ministerio de Defensa.

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“Hoy es un depósito, básicamente, y arreglamos con el Ministerio de Defensa que esos cuatro padrones van a estar a disposición también de esta política de vivienda”, aseguró Di Candia tras una conversación el jueves con el director de Servicios Sociales de Defensa, Alberto Fumero.

“Estamos viendo jurídicamente cuáles podrían ser los mecanismos institucionales para eso, si hacemos un convenio y un llamado aunque la propiedad la mantenga el Ministerio de Defensa, o si le pasa la propiedad al Ministerio de Vivienda. Pero va a ser también un llamado a través de la Agencia Nacional de Vivienda para una pieza urbana que contenga no solamente ya viviendas sino espacio público, equipamiento educativo y parte de esas viviendas tienen que ser para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas como parte de pago de un paquete”, adelantó el subsecretario del MVOT.

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Fumero indicó en tanto que todo el complejo de la Armada –donde se almacenan boyas en desuso y cantidad de otros materiales de la fuerza– se puede “replantear” y que están a la espera de que se formalice el proyecto.

Mientras la administración de Mario Bergara en la IM hace lo suyo entre exoneraciones y un endeudamiento para invertir en un parque lineal en Ciudad Vieja –que desembocaría en este predio de la Armada y al costado de la ex Escuela de Nurses–, el subsecretario del MVOT planteó que “todo conjuga de forma absolutamente justa” y se preguntó, en caso de prosperar todas las tratativas, qué rol podrá jugar el abandonado Club Neptuno.