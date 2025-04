Primer golpe al gobierno de Orsi: el MPP cerró filas detrás de la ministra Cairo, quien prometió regularizar la situación de su casa y pagar la deuda

Todo el predio quedó en el ojo de la tormenta luego de que el programa La Pecera, de Azul FM, divulgara que Cairo nunca declaró las construcciones ante la Dirección Nacional de Catastro –donde sigue figurando que en ese punto hay un baldío– y que solo pagó $89 de Impuesto de Primaria.

Así, la vivienda de la ministra por la que Yamandú Orsi y el MPP apostaron para apuntalar las políticas sociales se terminó volviendo el blanco del primer gran golpe político recibido por el flamante gobierno frenteamplista.

Cairo reveló que conversó con el presidente en el correr del día pero no brindó detalles, alegando que no habla en su nombre. En una rueda de prensa de 14 minutos la ministra reconoció que tuvo “muchísimas prioridades” como “ayudar” a sus hijos y que no dimensionó lo que implicaba el impago del Impuesto de Primaria y la regularización de la construcción. La jerarca agradeció varias veces al periodista Ignacio Álvarez por hacerle “abrir los ojos” de que debía priorizar el tema.

"No me quiero ir con nada de nadie. La plata la voy a pagar. (...) No me voy a quedar con nada, voy a pagar. No cometí ningún delito, tengo una deuda que voy a pagar. Pido disculpas porque me equivoqué", admitió la ministra de Vivienda y negó que por esas razones esto amerite renunciar al cargo.

“Como ministra tengo que regularizar esto y los compañeros están en eso. Me consiguieron arquitectos y hay una red de gente que me quiere. No sé si tengo que sacar un préstamo, porque no sé cuánto es", sostuvo Cairo, quien laudó que “después de Semana de Turismo esto va a estar resuelto”.

En el MPP descartaron emitir algún tipo de declaración de su Ejecutivo bajo la premisa de que la situación de Cairo es la de muchos uruguayos a los que ellos representan aunque la cuenta oficial del sector en Twitter respaldó a la ministra. Legisladores y dirigentes sí cerraron filas detrás de Cairo una vez que culminó la conferencia de prensa en su casa de Pajas Blancas.

“Cecilia es una mujer solidaria y transparente como pocas. No nació en cuna de oro. Ella se desvive por los más humildes. Le tocó ser madre muy joven y criar sola a sus hijos y sus nietos”, escribió en redes el senador Daniel Caggiani. “Cecilia se equivocó y lo reconoce. No pone excusas. No le cargamos los problemas a otros, no rompemos documentos públicos, no montamos tramas investigando ilegalmente a víctimas, ni nos organizamos para mentirle al parlamento. Que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos, y que cuando se equivocan, asumen sus errores y los solucionan como corresponden”.

Varios dirigentes remarcaron en su respaldo a la ministra el origen humilde de Cairo, destacaron su trabajo en los barrios y celebraron que haya reconocido el error, dando por cerrado el tema. La oposición, sin embargo, no se lo deja pasar y varios legisladores ya anunciaron la convocatoria a una interpelación parlamentaria.

“Por un lado esta noticia y por otro el gobierno propone ley para aumentar impuestos a las viviendas de presunto uso irregular o expropiación por no habitarla”, escribió, por ejemplo, el diputado blanco Juan Pablo Delgado. “Ahora basta con una autorreferencia de pobreza ética y todo es un siga siga”, acusó el senador Sebastián Da Silva.

Deudas

Cairo también presenta tres deudas financieras por un monto total de US$ 14.758 más un castigo por atraso de US$ 3.040, según consta en la Central de Riesgos del Banco Central.

En una de ellas figura como deudora irrecuperable de categoría 5. Se trata de un crédito ante el banco BBVA, por la que recibió el castigo por atraso de US$ 3.040.

Las otras dos corresponden a la categoría 3 –que engloba a los “deudores con capacidad de pago comprometida– y son ante ANDA y el Banco República.

Si bien gana como ministra de Estado, Cairo tiene como jerarca del MPP topeado el sueldo en no más de $100 mil mensuales. El tope ha regido desde que dirigió el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan Juntos en el tercer gobierno frenteamplista; así como cuando se desempeñó como diputada opositora en el último período y ahora que es ministra.

En el acto por los 36 años del MPP semanas atrás, Cairo sacó pecho de esa tradición en el MPP: “Para los que dicen que estamos por plata, les digo: nosotros estamos topeados. Ganamos como un capataz de albañil y estoy orgullosa de eso. Esto no es por plata, esto es por ideas, por principios y por amor”.