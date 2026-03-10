La lectura de labios del escándalo a piñas y patadas entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que terminó con 23 expulsados: qué se dijeron los jugadores

La batalla campal que se llevó a cabo en el partido final del Campeonato Mineiro que le dio el título a Cruzeiro este domingo al vencer 1-0 a su archirrival, Atlético Mineiro en Brasil, fue, lamentablemente, el hecho más destacado de esa jornada
El árbitro del encuentro Matheus Delgado Candançan expulsó a 23 futbolistas tras la trifulca.
Todo comenzó cuando en una de las últimas jugadas del partido, los dirigidos por Tite tuvieron un contraataque para liquidar el partido que Matheus Pereira definió a las manos del golero Everson. El arquero dejó un rebote corto y cuando atrapó el balón recibió un duro golpe en el suelo de Christian.
Lo que surgió de la lectura de labios
Las cámaras captaron a los protagonistas del clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro cuando lanzaron provocaciones y amenazas verbales, mientras las acciones se salían de control y concluyeron en el pitazo final.
El conflicto comenzó a tomar forma en los instantes finales, cuando el mediocampista Christian de Cruzeiro chocó con el arquero Everson de Atlético Mineiro en el área grande. La reacción no se hizo esperar: “Hijo de puta, te voy a atrapar. Vas a pagarlo caro”, dijo el golero del perdedor, según la lectura que realizó el actor de doblaje Gustavo Machado.
La respuesta de Atlético Mineiro llegó enseguida. Cássio durante la escena indicó: “Fue una cobardía, una cobardía” y abandonó el arco para ser parte de lo que estaba sucediendo.
En ese clima, el arquero de Atlético Mineiro, acompañado por su técnico Eduardo Domínguez, reclamó: “Me dieron un piñazo. Ustedes empezaron la pelea". Otros, como Fabrício Bruno, cruzaron insultos: “No amenacen, hijos de puta”.
Luego del escándalo, Cruzeiro se quedó con el título pese a lo que sucedió en un final en el que si bien el juez no pudo mostrar tarjetas rojas, terminó expulsando a 23 jugadores y lo estampó en el confidencial.