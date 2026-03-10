La lectura de labios del escándalo a piñas y patadas entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que terminó con 23 expulsados: qué se dijeron los jugadores

La batalla campal que se llevó a cabo en el partido final del Campeonato Mineiro que le dio el título a Cruzeiro este domingo al vencer 1-0 a su archirrival, Atlético Mineiro en Brasil, fue, lamentablemente, el hecho más destacado de esa jornada

Todo comenzó cuando en una de las últimas jugadas del partido, los dirigidos por Tite tuvieron un contraataque para liquidar el partido que Matheus Pereira definió a las manos del golero Everson. El arquero dejó un rebote corto y cuando atrapó el balón recibió un duro golpe en el suelo de Christian.

Como informó Referí, en el fútbol uruguayo, el récord de expulsiones en un partido se dio en un clásico entre Nacional y Peñarol de 1990 con 21 futbolistas, luego de otra trifulca.

Lo que surgió de la lectura de labios

Las cámaras captaron a los protagonistas del clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro cuando lanzaron provocaciones y amenazas verbales, mientras las acciones se salían de control y concluyeron en el pitazo final.

El conflicto comenzó a tomar forma en los instantes finales, cuando el mediocampista Christian de Cruzeiro chocó con el arquero Everson de Atlético Mineiro en el área grande. La reacción no se hizo esperar: “Hijo de puta, te voy a atrapar. Vas a pagarlo caro”, dijo el golero del perdedor, según la lectura que realizó el actor de doblaje Gustavo Machado.

La respuesta de Atlético Mineiro llegó enseguida. Cássio durante la escena indicó: “Fue una cobardía, una cobardía” y abandonó el arco para ser parte de lo que estaba sucediendo.

En ese clima, el arquero de Atlético Mineiro, acompañado por su técnico Eduardo Domínguez, reclamó: “Me dieron un piñazo. Ustedes empezaron la pelea". Otros, como Fabrício Bruno, cruzaron insultos: “No amenacen, hijos de puta”.

Luego del escándalo, Cruzeiro se quedó con el título pese a lo que sucedió en un final en el que si bien el juez no pudo mostrar tarjetas rojas, terminó expulsando a 23 jugadores y lo estampó en el confidencial.