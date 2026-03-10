Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

La lectura de labios del escándalo a piñas y patadas entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que terminó con 23 expulsados: qué se dijeron los jugadores

El detonante de todo llegó en la última jugada del encuentro y eso fue lo que encendió la mecha para la batalla campal

10 de marzo 2026 - 13:03hs
20260310 Cruzeiro ante Atlético Mineiro

La batalla campal que se llevó a cabo en el partido final del Campeonato Mineiro que le dio el título a Cruzeiro este domingo al vencer 1-0 a su archirrival, Atlético Mineiro en Brasil, fue, lamentablemente, el hecho más destacado de esa jornada

El árbitro del encuentro Matheus Delgado Candançan expulsó a 23 futbolistas tras la trifulca.

Lo que surgió de la lectura de labios

Las cámaras captaron a los protagonistas del clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro cuando lanzaron provocaciones y amenazas verbales, mientras las acciones se salían de control y concluyeron en el pitazo final.

El conflicto comenzó a tomar forma en los instantes finales, cuando el mediocampista Christian de Cruzeiro chocó con el arquero Everson de Atlético Mineiro en el área grande. La reacción no se hizo esperar: “Hijo de puta, te voy a atrapar. Vas a pagarlo caro”, dijo el golero del perdedor, según la lectura que realizó el actor de doblaje Gustavo Machado.

La respuesta de Atlético Mineiro llegó enseguida. Cássio durante la escena indicó: “Fue una cobardía, una cobardía” y abandonó el arco para ser parte de lo que estaba sucediendo.

En ese clima, el arquero de Atlético Mineiro, acompañado por su técnico Eduardo Domínguez, reclamó: “Me dieron un piñazo. Ustedes empezaron la pelea". Otros, como Fabrício Bruno, cruzaron insultos: “No amenacen, hijos de puta”.

Luego del escándalo, Cruzeiro se quedó con el título pese a lo que sucedió en un final en el que si bien el juez no pudo mostrar tarjetas rojas, terminó expulsando a 23 jugadores y lo estampó en el confidencial.

Cruzeiro Atlético Mineiro Brasil

Mauricio Nanni durante su etapa como gerente deportivo de Wanderers
TRISTEZA

Falleció Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers: tenía 46 años

El león de la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves
PEÑAROL

Los cambios que ejecutó Peñarol en sus formativas tras un año donde Nacional le sacó 76 puntos en la tabla acumulada

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs Manchester City: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

Lorenzo Couture
PEÑAROL

Peñarol no tiene paz con las lesiones: un juvenil que es convocado con regularidad por Diego Aguirre también se lesionó el hombro

