La increíble jugada que le dio la victoria a City Torque contra Cerro Largo: mirá la razón milimétrica por la que anularon un gol al arachán y lo que dice el reglamento

Montevideo City Torque venció 1-0 a Cerro Largo el lunes por la noche en el Estadio Ubilla de Melo , en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura que tuvo un increíble final.

El ciudadano se adelantó en el marcador a los 72 minutos con un gol de cabeza de Salomón Rodríguez , tras una asistencia de Gonzalo Montes.

A los 95 minutos, en lo que parecía iba a ser la última jugada del partido, Tiziano Correa avanzó por la banda izquierda y dio un pase al medio dentro del área. Pablo Siles se tiró a desviar el intento pero la pelota dio en su brazo, y el árbitro Pablo Silveira pitó penal en acertada decisión.

Nicolás Bertocchi se hizo cargo del disparo, que lanzó con potencia al palo izquierdo del arquero Gastón Rodríguez , quien adivinó la intención y rechazó el remate. En el rebote apareció Sebastián Assis, que puso el 1-1.

Sin embargo, Silveira demoró la reanudación del juego por un llamado del VAR, en el que estaban Diego Riveiro y Richard Trinidad. Finalmente, un par de minutos después, el árbitro principal anuló el gol, ordenó un saque desde el borde del área con falta indirecta y a los pocos segundos dio por terminado el encuentro con victoria para Torque.

¡¡UN FINAL DE LOCOS EN EL UBILLA!!



Rodríguez le tapó el penal a Bertocchi en la última y Assis marcó en el rebote para el empate de Cerro Largo.



Sin embargo, desde el VAR advirtieron una invasión y el gol fue ANULADO.



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/9X8hdfE1PA — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 9, 2026

¿Por qué fue anulado el gol de Cerro Largo?

El juez, con aval del VAR, no convalidó el gol de Assis debido a que el mediocampista de Cerro Largo cometió una invasión cuando Bertocchi pateó el penal.

La regla 14 de la International Football Association Board (IFAB), que regula los penales, indica que aquellos jugadores de campo que no sean el pateador y el arquero deberán estar a "un mínimo de 9,15 metros del punto penal", distancia que en el centro del área está delimitada por la medialuna, y "fuera del área penal".

El torso de Assis estaba dentro del área cuando Bertocchi entró en contacto con la pelota y ejecutó su disparo, y uno de sus pies estaba pisando la línea entre la conjunción de la media luna con la raya del área, razón por la que el gol estuvo bien anulado, más allá de que la razón de dicha anulación fuera milimétrica.

La regla 14 indica que el árbitro puede sancionar por "adelantamiento" a un compañero del ejecutante del penal si este "juega el balón o lo disputa a un adversario y, a continuación, anota o intenta anotar un gol, o crea una ocasión de gol", como ocurrió en este caso. Ante estos casos se cobra un tiro libre indirecto, algo que también hizo Silveira.