El gobierno de Buenos Aires obliga a Huracán a salir de su estadio para el partido con River Plate, pero el club se niega y planea demandar a la Ciudad

Continúa la polémica sobre la sede para el partido entre Huracán y River Plate , correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura. Este martes el Globo emitió un comunicado en el que afirma que se niega a cambiar la localía para dicho encuentro y que pretende jugar en su estadio, el Tomás Adolfo Ducó , con su público. Además, indicó que demandará a la Ciudad de Buenos Aires .

El pasado 3 de marzo, durante la madrugada, colapsó un estacionamiento ubicado a 500 metros del estadio de Huracán. Esto obligó a evacuar a decenas de personas y activó un importante operativo de emergencia en las inmediaciones del estadio.

El desprendimiento ocurrió alrededor de las 5:00, cuando cedió una extensa porción de la losa del estacionamiento subterráneo, de unos 50 por 70 metros. El hundimiento alcanzó el sector donde había cerca de 60 vehículos , lo que obligó a montar un amplio despliegue con Bomberos, Policía y Defensa Civil . No se detectaron heridos de gravedad.

Ante ese escenario, la Ciudad de Buenos Aires obligó a que el encuentro entre Huracán y Belgrano, que se llevó a cabo el mismo días del accidente pero a la noche, se juegue sin público en el estadio del Globo por precaución .

Huracán se plantó y pretende mantener la localía ante River Plate

Ante este escenario, Huracán sigue en disputa con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene que el encuentro ante River Plate pautado para este jueves a las 21:30 deba cambiar de recinto y no disputarse en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Desde Seguridad aseguran que no pueden garantizar que se puedan llevar a cabo dos operativos en simultaneo en el mismo barrio, siendo uno de ellos el protocolar por el encuentro, y el otro el que debe contener a los vecinos a causa del derrumbe.

Tomás Adolfo Ducó Tomás Adolfo Ducó, estadio de Huracán

Este martes, el presidente de Huracán, Abel Poza, declaró: "Estamos esperando la resolución del Comité de Seguridad que se está realizando ahora. No tenemos nada oficial, solo una carta que dice que no se juegue acá. Nosotros queremos jugar de local con el público porque no hay nada que lo impida".

"Nos solidarizamos con todos los afectados, pero Huracán no tiene nada que ver y no afecta un partido con público a 500 metros, ya que también hay máquinas trabajando cerca que generan más movimiento", agregó en diálogo con Tyc Sports.

A su vez, desde la institución remarcaron que "las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo", razón que los llevó a comenzar acciones legales contra la Ciudad de Buenos Aires.

El comunicado de Huracán

"Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio, reafirmamos nuestro acompañamiento a los vecinos afectados por el reciente siniestro. Dejando constancia que el Club continuará presente brindando ayuda y colaboración en el barrio, priorizando siempre la seguridad de las personas.

Comunicado Oficial: situación del Estadio Tomás A. Ducó



Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio,…

Asimismo, queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma. Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo.

Por lo que se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra Institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas".