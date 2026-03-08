La razón por la que la Federación Inglesa investiga al arquero argentino Dibu Martínez de Aston Villa, campeón del mundo en Qatar 2022

El arquero argentino de Aston Villa, Emiliano "Dibu" Martínez , puede enfrentarse a una sanción de la Football Association (FA) después de aparecer en campañas promocionales de una casa de apuestas en Argentina.

Según adelantó el medio inglés "The Athletic", la Federación Inglesa está al tanto del caso y está estudiando si el golero de Villa ha vulnerado la normativa que regula la relación entre futbolistas profesionales y las apuestas deportivas .

El Dibu figura, desde junio de 2024 , como embajador de "bplay" , una plataforma de casino y apuestas deportivas online fundada en 2020 y actualmente regulada en Argentina .

La marca ha utilizado la imagen del arquero argentino en varias campañas publicitarias en el último año y medio , en las que Emiliano Martínez aparece como rostro principal de la compañía tanto en su página web como en redes sociales.

Una de las acciones más recientes de la empresa, lanzada en octubre de 2025, incluyó un anuncio en el que el Dibu apareció con su hermano Alejandro Martínez, piloto profesional de automovilismo.

En la pieza promocional ambos intercambiaban sus uniformes, una idea que, según explicó la propia marca, buscaba reflejar cómo "el deporte puede unir incluso a quienes recorren caminos diferentes".

La normativa de la FA es clara

El problema radica en la normativa de la FA, que establece que los futbolistas profesionales en Inglaterra no pueden promover ni respaldar personalmente actividades de apuestas en las que ellos mismos tengan prohibido participar.

"Un participante individual, actuando a título personal, no podrá anunciar ni promover ninguna actividad de apuestas que le esté prohibida por las Reglas E8.1, E8.2 o E8.4". Las reglas también impiden a los jugadores apostar en competiciones en las que estén involucrados o sobre las que puedan ejercer influencia. En el caso de "bplay", la plataforma ofrece cuotas para torneos como la Premier League, la FA Cup o la Europa League, competiciones en las que Aston Villa ha participado esta temporada.

Por el momento no se ha confirmado la apertura formal de un procedimiento disciplinario, aunque la FA reconoció que tiene conocimiento de la situación. Ni Aston Villa, ni los representantes del golero argentino, ni la propia empresa de apuestas se han pronunciado al respecto.

Por otro lado, existen antecedentes en los que un futbolista de la Premier League recibió una sanción por un caso similar.

En 2019, el colombiano Yerry Mina fue multado con 10.000 libras (12.000 euros) tras protagonizar un anuncio televisivo en su país para la casa de apuestas "Betjuego" cuando militaba en Everton.

Asimismo, cuatro años después, Ivany Toney debió pagar una multa de 58.000 euros y ocho meses sin jugar por delitos relacionados con las apuetas.