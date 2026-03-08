Acuerdo AUF-Tenfield: entre viejos y nuevos protagonistas firmaron un principio de paz por los derechos de TV a la espera de la decisión de Defensa de la Competencia

Lo que ocurrió esta semana en la negociación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo se transformó en la última tregua entre AUF y Tenfield , en busca del acuerdo de paz final , que llegará con el veredicto que surgirá del estudio que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia realizará a los contratos que firmó el fútbol con seis empresas en el marco de la comercialización de sus productos y servicios para el período 2026-2029.

Atrás quedó un largo recorrido entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que desde 2019 preside Ignacio Alonso , y la empresa Tenfield, de Francisco Casal .

Para algunos, lo que está ocurriendo por estos días es el final de una etapa que comenzó en 1998 , cuando AUF y Tenfield firmaron el primer contrato por derechos de TV.

Para otros, el final del proceso que se inició con el movimiento que impulsaron los jugadores de la selección de Sudáfrica 2010 , capitaneados por Diego Lugano y liderados futbolísticamente por Diego Forlán .

También están quienes toman como punto de partida el movimiento Más Unidos que Nunca que desde 2016 impulsó una transformación en la conducción de la Mutual de Futbolistas (gremial de futbolistas) y que repercutió de forma singular en el mundo AUF.

Están los que toman como referencia los cambios que Tenfield introdujo en su negocio a partir de 2023, impulsados por Casal, quien observó una transformación en la conducta de los usuarios (que empezaron a mudar del cable al streaming) y el nuevo rumbo que tomaban los derechos de TV, que generó una reestructura en su empresa y que incluyó un mayor protagonismo en la gestión de Tenfield para su hijo Axel Casal y para su sobrino Carlos Moyano.

Y, finalmente, quienes ven el tema de los derechos de TV enfocados en los hechos más cercanos y apuntan al último año calendario, cuando AUF y Tenfield iniciaron el proceso final de esta negociación, en mayo 2025, en las reuniones en Sofitel, el acuerdo frustrado de julio pasado, la presión de un grupo de clubes afines a la empresa (liderados por Peñarol, Cerro Largo y Liverpool) y el llamado a licitación que la AUF realizó en el segundo semestre 2025, que terminó desembocando en la confirmación de la histórica suma de US$ 67.000.000 por año por el producto fútbol, que triplicó lo que abonó Tenfield hasta diciembre.

En cualquier caso, el viejo modelo de negociación de los derechos de TV quedó atrás y nació una nueva época para la AUF, en una historia que termina teniendo dos figuras claves: Francisco Casal e Ignacio Alonso. Además de dos actores de reparto que en silencio terminaron siendo determinantes en este proceso, Osvaldo Giménez y Eduardo Ache, y un nuevo protagonista, Axel Casal.

Uno por uno los protagonistas

Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Francisco "Paco" Casal Foto: Dante Fernández / FocoUy

Francisco Casal (empresario, dueño de Tenfield)

Francisco "Paco" Casal, de 71 años, lleva casi seis décadas en el fútbol, como exjugador, representante de jugadores y, finalmente, empresario que se especializó en derechos de TV.

Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV Ignacio Alonso Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Ignacio Alonso (presidente de la AUF)

Ignacio Alonso, de 47 años, economista. Surgió en el fútbol por Rampla Juniors y llegó al comité ejecutivo de Wilmar Valdez en 2014 (con 36 años). Desde entonces está en el gobierno del fútbol, y en 2019 asumió como presidente. Se especializó en el tema derechos de TV y se plantó frente a Casal con estudios de mercado, información, conocimiento y un enorme respaldo político (lo rodearon Nacional, los clubes bajo gestión de Sociedades Anónimas Deportivas, el fútbol del interior y los futbolistas).

20250622 Osvaldo Giménez Osvaldo Giménez

Osvaldo Giménez (exgerente deportivo, actual gerente de Tenfield)

Osvaldo Giménez, de 66 años, un exjugador que fue entrenador de fútbol y gerente deportivo en varios clubes en el exterior, en la selección uruguaya y en Peñarol antes de desembarcar en Tenfield hace 15 años, en donde se transformó en la mano derecha de Casal.

20241212 Entrevista a Eduardo Ache, economista. Eduardo Ache Foto: Inés Guimaraens

Eduardo Ache (dirigente de Nacional y de la AUF)

Eduardo Ache, de 69 años, es el dirigente uruguayo más influyente en el fútbol local en el siglo XXI, potenciado por la permanencia ininterrumpida durante todo este período en diferentes roles. Su gran mérito fue permanecer en actividad, en Nacional o en la AUF, en todas las circunstancias: ganando en las urnas o perdiendo, en su club; siendo resistido por Peñarol y el resto de los clubes, pero sostenido por los tricolores y por su impronta. Llegó a la directiva de Nacional de la mano de Dante Iocco en 1997, cuando tenía 41 años, para cortar el quinquenio de Peñarol, y desde entonces fue tres veces presidente del club, neutral de la AUF con Eugenio Figueredo, José Luis Corbo, Wilmar Valdez e Ignacio Alonso, y una figura de singular influencia política en la mesa chica del fútbol de su club y de la Asociación.

Además, Ache y Giménez transitaron todo el siglo XXI en el fútbol codo con codo o enfrentados: en una etapa desde las mismas trincheras (ambos en la AUF) y luego en veredas opuestas (AUF vs Tenfield), en los últimos 15 años.

Tienen algo en común: la capacidad para convencer y negociar.

Axel Casal (director de Tenfield)

Axel Casal, hijo del empresario, economista, de 31 años, integra la nueva generación empresarial y es la cara nueva de Tenfield, que llegó para descomprimir la tirante relación entre los dirigentes que están al frente de la AUF y su padre, marcada por una lucha de 26 años en torno al negocio del fútbol y los derechos de TV.

El nombre de Axel también está ligado al de Carlos Moyano, sobrino de Paco, quienes trabajan en los negocios del empresario en el mundo de los derechos de TV en el exterior, y que desde el Mundial Qatar 2022 comenzaron a tener una participación más directa en Uruguay.

Axel y Moyano comenzaron a recorrer el camino empresarial en Uruguay junto a Giménez en el Mundial de 2022 y se fueron vinculando al mundo de la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo pero no participaron directamente hasta este 2026, cuando ingresaron con un rol protagónico en el viaje de la delegación del presidente Yamandú Orsi a China.

En febrero Giménez, Axel y Moyano viajaron representando a Tenfield en la delegación oficial del presidente. Se integraron a último momento al viaje, después que se confirmó que la AUF estaría representada por Alonso y Ache.

Durante la semana que estuvieron en Asia (1° al 7 de febrero), los cinco mantuvieron largas reuniones, incluso una de siete horas, en las que repasaron uno a uno, con los textos de los contratos sobre la mesa, los puntos en los que estaban en desacuerdo para limar diferencias que hasta ese momento parecían insalvables.

Ese espacio fue clave para que comenzaran a generar un nuevo vínculo AUF-Tenfield, con Axel Casal y Alonso, quienes el martes terminaron suscribiendo los cuatro contratos.

Fue el hijo de Casal quien firmó los cuatro contratos: streaming; publicidad y merchandising; producción comercial, y producción audiovisual.

¿Qué ocurrió el último año con los derechos de TV?

Hace casi un año, en abril de 2025, la AUF convocó a Tenfield para negociar la renovación del contrato de TV para el período 2026-2029, tal como establecía el viejo acuerdo en el que la empresa tenía, primero, un espacio de negociación directa para extender el vínculo, y luego la posibilidad de igualar la mejor oferta.

Casal ofreció US$ 25.000.000 por el fútbol, más un plus de US$ 5.000.000 de merchandising.

20250624 Ignacio Alonso negociación con Tenfield, segunda reunión, derechos de TVC del fútbol uruguayo, televisación. Foto: Leonardo Carreño Ignacio Alonso Foto: Leonardo Carreño

Alonso no aceptó ese ofrecimiento, pese a que Peñarol (Ignacio Ruglio), Cerro Largo (Ernesto Dehl) y Liverpool (José Luis Palma), entre otros clubes, se expresaron satisfechos con la propuesta. El presidente de la AUF puso en la mesa estudios de mercado que establecían que el fútbol valía al menos el doble de esa cifra. Entonces planteó ir a una licitación, que fue resistida (por el mismo reducido grupo de clubes) hasta el final.

Entre octubre y diciembre se desarrolló el proceso del llamado abierto internacional que concluyó con estos números: nueve empresas se quedaron con el fútbol uruguayo y se comprometieron a pagar un ingreso bruto de US$ 67.000.000 por año, por cuatro temporadas.

Así terminaron las licitaciones:

cable+TV abierta (consorcio Torneos/DirecTV, paga a la AUF US$ 31.800.000 por año)

streaming (Tenfield, paga US$ 17.500.000 por año)

derechos para el exterior (consorcio Team Click-Antel, paga US$ 3.100.000 por año)

Mercado de apuestas (Mediapro, paga US$ 3.000.000 por año)

publicidad y merchandising (Tenfield, paga US$ 8.000.000 por año)

derechos para otras competencias de la AUF (Telecom/GMC/Conosur, paga US$ 2.200.000 por año)

producción comercial (Tenfield, cobra US$ 1.200.000 por año)

producción audiovisual (Tenfield, cobra US$ 5.044.000 por año)

Ese llamado internacional aún tenía pendiente la firma de los contratos.

En medio de ese proceso se expresó la Defensa de la Competencia, que el último día de febrero, generó un tsunami con su resolución.

El plazo máximo que existía para firmar los contratos fue el lunes 2 de marzo. Entonces la AUF se plantó (incluso a pesar de la decisión del órgano del Ministerio de Economía y Financias) y el fútbol decidió: quienes no firmaran quedan fuera de la licitación.

Así fue como, sin acuerdos entre AUF y Tenfield, y con Antel-Team Click y Torneo-Directv expectantes acerca de la forma en que se completaba el proceso (también sin firmar), llegaron a ese último día, el primero de esta semana.

El lunes de mañana: Tenfield no firma

La verdadera historia de lo que ocurrió en las horas previas a la definición del martes al mediodía (cuando firmaron los contratos) fue que en la reunión que AUF y Tenfield mantuvieron el lunes de mañana en el estudio de uno de los abogados de la Asociación, frente a Plaza Independencia, la Asociación y Tenfield no llegaron a un acuerdo y Casal decidió que no iba a firmar los contratos.

¿Qué ocurrió? La AUF no quitó las cláusulas de usuario único para quienes compren streaming y condicionó a comprar a las empresas de cableoperadores el producto más antiguo en sus servicios (cable y luego streaming), entre otras limitaciones que establecía la Asociación.

AUF y Tenfield seguían embarrados.

El fútbol pasaba a ser casteable, pero Tenfield no aceptaba el límite de un usuario por cuenta (pretendía que fueran tres), ni la obligación de que los clientes que compraban streaming debían adquirir el producto fútbol en el cable.

Casal se plantó en su posición. Los abogados de la empresa sostenían que no estaba previsto en los pliegos de la licitación, ni en las preguntas posteriores, y por tanto no podían incluirlo en los contratos.

La AUF, que intentó blindar al cable (Torneos/Directv) ante la posibilidad de una corrida hacia el streaming y que se cayera el negocio de US$ 67.000.000, no aceptó firmar sin esas condiciones.

Francisco "Paco" Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Francisco "Paco" Casal Foto: Dante Fernández / FocoUy

El lunes al mediodía Casal había decidido que Tenfield no firmaba los contratos como los había propuesto la AUF.

En un callejón sin salida, surgió una alternativa, Giménez tuvo un rol clave para convencer a Casal: la que tendría la palabra final sería Defensa de la Competencia, la misma que le dio la razón a la empresa en los últimos días de febrero. Su actuación sobre los contratos firmados comenzará la semana que viene.

El resultado: Alonso sostuvo las cláusulas que entendía eran innegociables y Casal accedió, con la certeza del empresario que en las próximas semanas la Competencia le dará la razón y la AUF tendrá que quitar aquellas condiciones que puedan ser anticompetitivas o no se ajusten a lo establecido en el llamado a licitación.

El lunes de tarde ingresó Axel Casal a la AUF

Cuando el lunes de tarde Axel Casal llegó a la AUF, junto al gerente general de Tenfield y las abogadas, comenzó la última fase de negociación.

Ingresó sin la certeza de que iban a llegar a un acuerdo.

Durante 19 horas, entre las 17 del lunes y el mediodía del martes, revisaron punto por punto los cuatro contratos, que finalmente suscribieron.

Así como fue clave Giménez al mediodía del lunes, en ese proceso de articulación tuvo un rol estatégico Ache, quien estuvo hasta las 6 de la mañana en la sede de la calle Guayabos, durante toda la negociación entre los abogados de AUF y Tenfield. Fue el penúltimo dirigente que dejó la reunión. Alonso se quedó hasta firmar el último documento al mediodía del martes.

Tiempo de espera

El fútbol ahora ingresó en un período de tregua, con cierta paz en la negociación de los derechos de TV.

Mientras la AUF termina de definir el lote 6 de la licitación (los perdió el consorcio Telecom/GMC/Conosur y quedó en poder de Torneos/Directv), los contratos irán la próxima semana a Defensa de la Competencia.

Esta comisión detectó riesgos de prácticas anticompetitivas y advirtió a la AUF la necesidad de ajustar algunas de las cláusulas establecidas en los contratos que les presentaron para estudiar a comienzos de febrero.

Esos textos tuvieron algunas modificaciones por parte de la AUF, y en los próximos días se conocerá si fueron suficientes o si entienden que aún necesita más ajustes.

En cualquier caso el fútbol está en una tregua y los partidos del Torneo Apertura se podrán ver en todos los cables del país y por streaming en AntelTV y Disney+. Este fin de semana se juega la quinta fecha.

El futuro de los derechos de TV del fútbol uruguayo

Ahora bien: el presidente Alonso, al frente de la AUF desde 2019, se transformó en un guardián del producto fútbol y mira con lupa cualquier movimiento en la comercialización de los derechos de TV para que no le desarmen la estructura que le permite recaudar US$ 67.000.000 por año.

Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV Ignacio Alonso 1 Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La AUF sabe que la disputa que se instaló en el mercado con la licitación le permitió recaudar una cifra muy cercana al techo.

Por su parte, Casal entiende que este contrato de cuatro años no se podrá sostener porque en la mitad del proceso (no más allá del segundo de los cuatro años) los clientes que tiene el fútbol a través del cable se irán al streaming.

Esto significa que el cable (Torneos/Directv) no podrán sostener los pagos de US$ 31.800.000 que fijaron por año y el negocio del streaming (Tenfield) se fortalecerá y tendrá la mayor parte de los clientes del fútbol uruguayo.

En este escenario, Alonso intenta dilatar el mayor tiempo posible la caída del cable y mantener el equilibrio del negocio del fútbol para abonados para sostener la millonaria recaudación que aseguró por cuatro años. En ese período deben ingresar US$ 277 millones a la AUF.

Así está planteado el tema, con Casal buscando llevar el negocio para el sector en el que realizó la apuesta comercial, el streaming, que cada día aparece más fortalecido por una tendencia natural del mercado.

En ese contexto, con la última tregua que firmaron el martes entre AUF y Tenfield, entre viejos protagonistas de los derechos de TV del fútbol uruguayo (Francisco Casal, Ignacio Alonso, Ache, Giménez) y los nuevos actores (Axel Casal, Moyano, además de Torneos y Directv), el fútbol observa con singular atención la decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia.

Según pudo conocer Referí, existe un compromiso entre AUF y Tenfield por el que van a respetar la decisión de esa comisión y darán por cerrado el tema de los contratos.

Mientras tanto, la AUF recibirá en estas horas US$ 10.500.000 por las dos primeras cuotas (enero y febrero) de la nueva era de los derechos de TV, los clubes se pondrán al día con sus compromisos, los jugadores evitarán tomar medidas de fuerza. Además, las instituciones tienen que terminar de firmar el acuerdo para el reparto y el fair play financiero que exige el nuevo fútbol uruguayo, que deberá tener en los próximos cuatro años un salto en infraestructura deportiva.