EN VIVO: habla el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en el final de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, brindará este jueves a las 13:30 una conferencia de prensa desde Washington DC, donde mañana concurrirá al sorteo del Mundial 2026, en la que hablará sobre la instancia final de la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo .

Este martes, tres personas, dos oficiales de cumplimiento y el escribano de la AUF, Jorge Franzini, abrieron las ofertas finales de las dos empresas que pujaron hasta el final en cada uno de los seis sublotes en que se dividió el llamado abierto internacional a interesados en los derechos comerciales del fútbol local. Desde la AUF informaron a Referí días atrás que hasta este jueves no se conocerían las ofertas finales, porque luego que fueron abiertas por las tres personas que participaron del proceso de este martes, quedaron guardadas en una caja fuerte hasta que en dos días la consultora, el escribano que certifica todo el proceso y los integrantes del gobierno de la AUF anuncien a los mejores oferentes.