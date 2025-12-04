Dólar
El Observador / Fútbol / AUF

EN VIVO: habla el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en el final de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

El presidente de la AUF habla desde Washington sobre el tema de los derechos de TV del fútbol uruguayo y en la previa del sorteo del Mundial 2026

4 de diciembre 2025 - 13:13hs

EN VIVO

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, brindará este jueves a las 13:30 una conferencia de prensa desde Washington DC, donde mañana concurrirá al sorteo del Mundial 2026, en la que hablará sobre la instancia final de la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

Este martes, tres personas, dos oficiales de cumplimiento y el escribano de la AUF, Jorge Franzini, abrieron las ofertas finales de las dos empresas que pujaron hasta el final en cada uno de los seis sublotes en que se dividió el llamado abierto internacional a interesados en los derechos comerciales del fútbol local. Desde la AUF informaron a Referí días atrás que hasta este jueves no se conocerían las ofertas finales, porque luego que fueron abiertas por las tres personas que participaron del proceso de este martes, quedaron guardadas en una caja fuerte hasta que en dos días la consultora, el escribano que certifica todo el proceso y los integrantes del gobierno de la AUF anuncien a los mejores oferentes.

Según informó el periodista de Radio Oriental, Carlos Bardakian, el total de las ofertas ascienden a US$ 65 millones y que quedarían libres entre US$ 55 millones y US$ 60 millones para el fútbol uruguayo, después de descontar los costos de producción. Tenfield participó del lote del streaming, y tendrá la posibilidad de igualar la oferta de su competidor Team Click (Team Sports Media y Antel) si esta es superior.

Seguí en vivo la conferencia de Ignacio Alonso:

AUF Ignacio Alonso Derechos de televisión del fútbol uruguayo Mundial 2026

