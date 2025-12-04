Dólar
CIENCIA

Última Superluna de 2025: la hora exacta en la que se podrá ver hoy el fenómeno desde Uruguay

La también bautizada como Luna Fría, alcanzará su plenilunio a sólo 357.219 km de la Tierra. Será la más intensa del período 2024-2025 y la última con esta combinación única de cercanía.

4 de diciembre 2025 - 14:21hs
Última Superluna de 2025

Este jueves 4 de diciembre el cielo de Uruguay será escenario de la última Superluna de 2025, fenómeno que no tendrá repitencia hasta 2042.

La también bautizada como Luna Fría, alcanzará su plenilunio a sólo 357.219 km de la Tierra. Será la más intensa del período 2024-2025 y la última con esta combinación única de cercanía.

image

"Durante la noche del 4 de diciembre, nuestro satélite alcanzará su fase de plenilunio coincidiendo con su paso por el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Este acercamiento hará que la Luna se vea ligeramente más grande y brillante de lo habitual, un detalle apreciable incluso a simple vista", anticipó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama superluna
¿Por qué se llama Luna Fría?

image

La Luna Fría recibe su nombre de antiguas culturas del hemisferio norte, que asociaban esta luminosa plena con la llegada del invierno y las noches más largas del año. Este año, la última Superluna de 2025 realizará una de sus trayectorias más altas en el cielo nocturno, lo que la convertirá en un objetivo especialmente fotogénico.

¿Cómo se verá la última Superluna de 2025 desde Uruguay?

En Uruguay la última Superluna de 2025 se verá a baja altura, con tonos dorados o rojizos por la refracción atmosférica. Su tamaño resultará mayor debido a la conocida ilusión lunar.

Última Superluna de 2025: la hora exacta en la que se podrá ver el fenómeno desde Uruguay

Los momentos más impactantes de la última Superluna de 2025 en Uruguay serán la salida y el ocaso, cuando el disco se encuentre sobre el horizonte.

Superluna

