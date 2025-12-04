"Ojalá se le encuentre una salida": Orsi opinó sobre la situación de Claldy y la huelga de hambre de dos extrabajadores

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió a la huelga de hambre que iniciaron unos extrabajadores de Claldy frente a Torre Ejecutiva y señaló que está en "permanente" contacto con el ministro por el tema.

"Ojalá se le encuentre una salida" , manifestó el presidente en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

La huelga fue iniciada este miércoles sobre el mediodía por dos de los 32 trabajadores despedidos durante los últimos meses por Claldy. Los extrabajadores definieron realizar esta medida luego de que no tuvieran éxito las gestiones de las autoridades de gobierno, sindicales y empresariales para encontrar una solución al conflicto.

En cuanto a la decisión de la empresa Lumin de enviar a casi 700 trabajadores a seguro de paro, dijo que la noticia representa una "preocupación" .

"Ojalá pasen los meses y se encuentran la solución", expresó el presidente.

En cuanto a la decisión de Uruguay, en el pasado, de exonerar los importes tributarios a Lumín, aseguró que quienes lo decidieron lo hicieron con la "mejor intención".

"¿Qué vas a saber que la empresa de repente no va a poder seguir?", se preguntó.

"Hay una cuestión de riesgo cuando el Uruguay renuncia a algunos tributos, la renuncia fiscal tiene sus problemas, pero yo creo que hay que correrlos igual", sostuvo.

Sobre la situación de los militares de avanzada edad que están presos en la cárcel de Domingo Arena, dijo que "no manifestó preocupación ni nada" por su estado de salud.

"Yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia porque tenía un informe de sanidad militar que como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer...", explicó y añadió que tenía "algo que resolver" y lo hizo.

Estos dichos de Orsi ocurren a raíz de una nota publicada por el semanario Búsqueda, donde se señalaba que el mandatario le había expresado al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, su preocupación por la salud de militares encarcelados en Domingo Arena.