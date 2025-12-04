Las dos licitaciones, de las ocho, que ganó Tenfield por los derechos de TV del fútbol uruguayo y en cuántas tiene derecho a igualar

La empresa Tenfield , dueña de los derechos del fútbol uruguayo hasta el 31 de diciembre, ganó dos de los ocho llamados abiertos que realizó para sus productos del fútbol en el período 2026-2029.

La AUF se aseguró una recaudación de US$ 270 millones en los próximos cuatro años y Tenfield ya no tendrá la exclusividad de los derechos de TV.

Por lo pronto, la gran novedad, que fue publicada el 5 de noviembre en Referí , Tenfield ya no tendrá los derechos del fútbol para los cables y televisión abierta .

Tampoco ganó en forma directa el streaming , aunque podrá quedarse con esos derechos debido a que puede igualar.

DERECHOS DE TV Cable, steaming, producción: quien ganó en cada lote y dónde puede igualar Tenfield en el llamado a licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo

AUF Ignacio Alonso confirmó que la AUF recibirá US$ 270.188.000 por derechos de TV en los próximos cuatro años

La apuesta de la empresa que tiene los derechos del fútbol desde 1999 es al streaming.

Las dos licitaciones que ganó Tenfield y en cuántas tiene derecho a igualar

La AUF hizo ocho llamados, seis al alza que correspondían a los derechos comerciales y dos, a la baja, para la producción comercial y la producción audiovisual.

Tenfield se quedó con dos de los ocho llamados, uno comprando los derechos de la AUF y en el otro prestando un servicio a la Asociación:

se quedó con la licitación del sublote 4 de los derechos comerciales, publicidad y merchandising. Para ganar este rubro ofreció US$ 8.000.000 y fue el mejor oferente. también se quedó con la producción comercial, y en ese caso corresponde un servicio que prestará a la AUF.

En las otras cuatro licitaciones en las que la empresa se presentó, no ganó pero puede igualar, fueron:

streaming

derechos internacionales

mercado de apuestas

bloque de producción audiovisual

Por el contrato vigente, que le permite igualar, Tenfield tenía la opción de presentar la misma oferta y quedarse con esos tres derechos que la AUF sacó al mercado.

Las mejores propuestas que puede igualar Tenfield:

Streaming: el mejor oferente fue Team Click (Team Sport Media + Antel) US$ 17.500.000

Mercado internacional: el mejor oferente Team Click (Team Sport Media + Antel) US$ 3.100.000

Mercado de apuestas: el mejor oferente Mediapro US$ 3.000.000

Ahora Tenfield será notificado por la AUF y tendrá la opción de igualar. El plazo para ello es el 19 de diciembre y el día 22 la AUF anunciará si hubo igualación o no.

Tenfield no se presentó a estas dos licitaciones: