Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DERECHOS DE TV

Las dos licitaciones, de las ocho, que ganó Tenfield por los derechos de TV del fútbol uruguayo y en cuántas tiene derecho a igualar

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, confirmó este jueves que la AUF recibirá US$ 270 millones por derechos de TV del fútbol uruguayo

4 de diciembre 2025 - 14:53hs
Francisco Paco Casal

Francisco "Paco" Casal

Foto: Dante Fernández / FocoUy

La empresa Tenfield, dueña de los derechos del fútbol uruguayo hasta el 31 de diciembre, ganó dos de los ocho llamados abiertos que realizó para sus productos del fútbol en el período 2026-2029.

Tampoco ganó en forma directa el streaming, aunque podrá quedarse con esos derechos debido a que puede igualar.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, ingresa a la sala en la que brindará la conferencia de prensa este jueves en Washington
AUF

Ignacio Alonso confirmó que la AUF recibirá US$ 270.188.000 por derechos de TV en los próximos cuatro años

Derechos de TV del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

Cable, steaming, producción: quien ganó en cada lote y dónde puede igualar Tenfield en el llamado a licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo

La apuesta de la empresa que tiene los derechos del fútbol desde 1999 es al streaming.

Las dos licitaciones que ganó Tenfield y en cuántas tiene derecho a igualar

La AUF hizo ocho llamados, seis al alza que correspondían a los derechos comerciales y dos, a la baja, para la producción comercial y la producción audiovisual.

Tenfield se quedó con dos de los ocho llamados, uno comprando los derechos de la AUF y en el otro prestando un servicio a la Asociación:

  1. se quedó con la licitación del sublote 4 de los derechos comerciales, publicidad y merchandising. Para ganar este rubro ofreció US$ 8.000.000 y fue el mejor oferente.
  2. también se quedó con la producción comercial, y en ese caso corresponde un servicio que prestará a la AUF.

En las otras cuatro licitaciones en las que la empresa se presentó, no ganó pero puede igualar, fueron:

  • streaming
  • derechos internacionales
  • mercado de apuestas
  • bloque de producción audiovisual

Por el contrato vigente, que le permite igualar, Tenfield tenía la opción de presentar la misma oferta y quedarse con esos tres derechos que la AUF sacó al mercado.

Las mejores propuestas que puede igualar Tenfield:

Streaming: el mejor oferente fue Team Click (Team Sport Media + Antel) US$ 17.500.000

Mercado internacional: el mejor oferente Team Click (Team Sport Media + Antel) US$ 3.100.000

Mercado de apuestas: el mejor oferente Mediapro US$ 3.000.000

Ahora Tenfield será notificado por la AUF y tendrá la opción de igualar. El plazo para ello es el 19 de diciembre y el día 22 la AUF anunciará si hubo igualación o no.

Tenfield no se presentó a estas dos licitaciones:

  • cable y TV abierta
  • otras competencias de la AUF
Temas:

Tenfield AUF Derechos de televisión del fútbol uruguayo Ignacio Alonso

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Vallejo
NACIONAL

Nacional consultó a Liverpool por Nicolás Vallejo; mirá lo que dijo José Luis Palma sobre el llamado que Flavio Perchman le hizo "caballerescamente" y los rumores de Peñarol

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional desde Peñarol

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, ingresa a la sala en la que brindará la conferencia de prensa este jueves en Washington
AUF

Ignacio Alonso confirmó que la AUF recibirá US$ 270.188.000 por derechos de TV en los próximos cuatro años

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos