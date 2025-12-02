Justicia prohíbe a Tenfield cortar su señal a cableoperadora de Edgar Welker, tras denuncia del empresario por amenazas

La justicia le prohibió a Tenfield cortar sus señales de cable a la operadora Cable Plus, propiedad del exdirectivo de fútbol y empresario Edgar Welker , como medida cautelar mientras investigan la denuncia del exdirigente por distintas amenazas que recibió cuando dijo que estaba interesado en presentarse a la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, confirmó Referí.

En setiembre, Welker denunció "amenazas comerciales" de la empresa Tenfield en medio del proceso de negociación de los derechos de TV, cuando el empresario planteó la posibilidad de presentarse con su empresa Dexary , que maneja las compañías cableoperadoras Cable Plus S.A., Tala Cablecolor SRL y TV Cable SRL.

En declaraciones a El Espectador Deportes realizadas en esas fechas, el exdirigente lamentó que mantuvo históricamente una buena relación con Tenfield y sus principales socios, y recordó que aportó "millones de dólares" a la empresa , por lo que le sorprendió la reacción de la empresa cuando se supo de su interés por participar de la licitación.

"A raíz incluso de comentarios de prensa que, sin fundamento, se ha venido con un tsunami de reclamos, de prepotencia y de amenazas comerciales que realmente era insospechado para mí", relató, y agregó que la situación llevó a que Tenfield despidiera a su yerno Matías Kantor , que fue productor de Tenfield por casi 20 años.

FÚTBOL URUGUAYO Edgar Welker denunció "amenazas comerciales" de Tenfield; Osvaldo Giménez le respondió que la empresa "no es ningún cuco" y que el dueño de Dexary les debe dinero

FÚTBOL URUGUAYO Por qué participan Pedro Bordaberry, Edgar Welker y Julián Moreno en la reunión informativa de la AUF con el congreso sobre derechos de televisión

Incluso, Welker contó que se reunió con Francisco Casal y otros integrantes de la empresa antes de presentar la denuncia, pero aunque se fue creyendo que con esa conversación terminaba el tema "a partir de esa conversación vino el tsunami".

Consultado acerca de si tenía algún incumplimiento con Tenfield, dijo que no le debe “absolutamente nada” a la empresa. “Todo lo contrario, Tenfield me debe mucho dinero a mí. Y ahí queda, no puedo entrar en detalles, pero el que diga lo contrario miente. Eso es así y queda en eso porque esto lo manejarán los abogados, los que tenga que manejar esta situación”.

Días después de estas declaraciones, Tenfield acusó a Dexary de cometer "piratería" al transmitir partidos luego de que la empresa le cortara la señal.

"El hecho de que los cables antes mencionados usufructúen las señales de Tenfield de manera ilegal, a través de mecanismos de piratería, nos genera la mayor preocupación. En mérito de ello, Tenfield ha iniciado las acciones correspondientes, que actualmente se encuentran en curso", se lee en un comunicado de la empresa, publicado el 17 de setiembre.

Desde la compañía aseguraron que "las medidas de corte de señal respecto de los cables referidos se fundamentan" en que la cableoperadoras vincualdas a Welker "adeudan una importante suma de dinero a la empresa y en que, pese a intensos esfuerzos de recobro, ella no ha sido saldada". Además, remarcaron que la empresa "no adeuda suma alguna a Dexary".

En los últimos días la justicia tomó su primera medida cautelar sobre la denuncia de Welker a Tenfield, con la que prohibió a la actual propietaria de los derechos de TV del fútbol "innovar" con sus canales, con el fin de que esta "se abstenga de cortar las señales de VTV y VTV Plus a Cable Plus S.A." mientras se investigue el caso.

Fuentes del caso indicaron a Referí que Welker está dispuesto a avanzar en su denuncia y no descarta llevar el caso a la esfera penal.