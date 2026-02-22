Delincuentes en moto asesinaron a un joven de 21 años e hirieron a un adolescente de 15 en Nuevo París

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un joven de 21 años fue asesinado este sábado por la noche de varios disparos en el barrio Nuevo París de Montevideo. Además, un adolescente de 15 años recibió un balazo y se encuentra internado.

El hecho ocurrió en la intersección de Carlos María de Pena y Faramiñán. Los jóvenes estaban en una moto cuando, según su versión, se aproximaron dos delincuentes en otro birrodado con intención de robarles su vehículo.

Las víctimas de la rapiña se negaron, por lo que los delincuentes comenzaron a disparar. En el lugar se hallaron 12 vainas calibre 9 milímetros.

El mayor de edad sufrió varios disparos y falleció pese a ser trasladado y atendido en el Hospital del Cerro. El menor recibió un impacto en la pierna y fue hospitalizado.

La víctima fatal no tenía antecedentes penales. En la zona hay cámaras del Ministerio del Interior. En el caso trabaja el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Montevideo y la Fiscalía.