El "empate" de AUF y Tenfield por AntelTV: tras sortear el mayor obstáculo, ¿qué falta para que firmen?

El acuerdo entre la AUF y Tenfield para que el fútbol uruguayo se transmita por AntelTV despeja una de las mayores interrogantes de la negociación entre ambos, lo que da optimismo a los dos para llegar a firmar finalmente el contrato esta semana, aunque aún quedan puntos por negociar.

El viernes, tras una reunión de 8 horas en Sofitel entre la AUF y Tenfield comandados por sus máximas autoridades, Ignacio Alonso y Paco Casal (y que por varios tramos tuvo solo a ellos dos como interlocutores, mano a mano), finalmente acordaron que el fútbol se vea por Antel TV a partir de los contratos de fibra básicos, es decir: el plan más bajo de fibra wifi, que es de 1.600 pesos. Quedan afuera los contratos de móviles que no superen esa cifra.

Esa cifra deja a los dos conformes. Por un lado, Tenfield se lleva su victoria: que esos usuarios no paguen extra por el fútbol, a diferencia del resto que está pagando en el entorno de los 300 y 400 pesos por el paquete fútbol en el periodo promocional. Pero al mismo tiempo la AUF se puede atribuir que el producto en Antel TV será premium. De hecho, $1.600 es el promedio total que pagan los usuarios de cable que tienen incluido el abono fútbol, al menos mientras duran las promociones de principio de año, que pueden llegar a volverse permanentes si la competencia es muy grande.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AntelDeTodos/status/2024988202814374056&partner=&hide_thread=false Comunicado:



Antel TV transmitirá fútbol, básquetbol y carnaval para el exterior



Antel TV comienza las transmisiones del Campeonato Uruguayo para el exterior. Este fin de semana se podrá acceder a dicho contenido sin costo adicional.



Posteriormente, se comercializará un… pic.twitter.com/yVPGKh9j9u — Antel (@AntelDeTodos) February 20, 2026

Con eso, además, se disminuyó la presión del otro tema de la semana: la denuncia contra la AUF por prácticas anticompetitivas ante la Comisión de Defensa de la Competencia. La oposición de la AUF al “precio gratis o vil” que estaba ofreciendo Antel en acuerdo con Tenfield era uno de los argumentos que podía provocar una medida cautelar de la Comisión, ante la denuncia de que la Asociación estaba controlando precios al consumidor. Sin ese punto de polémica, quedan otros a discutir, como si la AUF puede ser o no el regulador de la competencia entre las empresas, o si puede exigir ver todos los contratos. Pero ninguno de los puntos que quedan tiene la urgencia que lleve a una suspensión del proceso.

Tampoco están solucionados todos los puntos del contrato con Tenfield: por ejemplo, la AUF quiere dejar por escrito la imposibilidad de que el casteo esté disponible para cualquier usuario. Ese punto ya no tiene tanto peso en la situación actual, porque quienes acceden al fútbol son contratos “premium”, pero la AUF quiere dejarlo expreso ante la posibilidad de que haya cambios en el mercado o en la tecnología en los años siguientes. Tampoco está definido cuántos aparatos pueden usar una misma cuenta, una de las principales preocupaciones de todas las cadenas de streaming hoy, para evitar que muchas personas usen una sola cuenta. Son todos detalles finos, pero que la AUF quiere que queden escritos en papel.

De alguna manera, la pelota pasa a cancha de Torneos-Directv, para ver si ese acuerdo por Antel TV cambia algo en el plano de la competencia por los usuarios, en una realidad en que el cable está perdiendo sostenidamente usuarios que se van al streaming. Desde la AUF, según pudo saber Referi, son optimistas de que esa discusión ya se saldó

¿Cuándo se firma?

El contrato de derechos internacionales con el consorcio Team Click, integrado por Antel y Sportsmedia, es el que está más cerca de acordarse y, de hecho, la empresa estatal ya comunicó que cobrará 400 pesos por el paquete a los usuarios del exterior (que por vivir en el exterior no tienen contrato de internet con Antel). Esa cifra está en línea con el promedio que vienen ofreciendo las empresas de TV para abonados.

Queda el contrato con Torneos-Directv para el fútbol para abonados local. Según pudo reconstruir Referí, en la AUF hay optimismo respecto a ese acuerdo, y estiman que si no se firmó esta semana fue porque hubo pocos días por el feriado de Carnaval y por lo intenso de las negociaciones con Tenfield. Quedan algunos puntos menores, por ejemplo, el plazo para corregir incumplimientos concretos (por ejemplo, lo que pasó el primer fin de semana, cuando algunos cables del interior tomaron la señal de Tenfield en lugar de la de Directv).

Este domingo en la exhibición de la Copa del Mundo en el LATU, Alonso habló con El Observador y adelantó que tanto el contrato internacional como el de TV para abonados se firmarán entre martes y miércoles, tras extender el plazo de firma hasta el lunes 2 de marzo. Respecto al streaming, con el que deben llegar a un acuerdo con la empresa Tenfield, fue más cauto. "Seguramente el viernes, cerca del fin de semana, podamos reunirnos otra vez y ver si llegamos a un acuerdo. Es lo que está un poco más complicado", dijo Alonso a Referí.

Consultado en el Polideportivo sobre qué es lo que queda, Alonso indicó: “Hay cláusulas concretas, conceptos generales sobre el modelo, que es diferente al anterior, que nosotros debemos marcar. Todos los contratos se están firmando de esa manera. Hay una centralidad que está dentro del fútbol, que no es trasladar un producto y se hace lo que se quiere. Hay una coordinación con centro en el fútbol que controla que los principios generales del pliego y preguntas y respuestas se cumplan. Es parte de las diferencias que tenemos, pero se van a laudar sobre el fin de semana”.