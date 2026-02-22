El Cacique Medina tiene nuevo club y vuelve a dirigir en el fútbol de Argentina; fue recomendado por un exjugador que lo tuvo como técnico en Nacional

Alexander "Cacique" Medina ya tiene un nuevo club y dirigirá nuevamente en el fútbol argentino luego de algunos meses de no hacerlo (desde abril de 2025), ya que será el reemplazante de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata.

El técnico dirigió hasta el año pasado en Talleres de Córdoba con el que ganó la Supercopa Internacional al vencer en definición por penales a River Plate de Marcelo Gallardo 3-2, luego de haber igualado 0-0.

El Cacique Medina arriba a Estudiantes de La Plata para sustituir nada menos que a Eduardo Domínguez, quien dirigió entre semana su último partido para irse a Atlético Mineiro de Brasil.

No se trata de un técnico cualquiera al que va a reemplazar, sino que es el más ganador de los últimos tiempos en los pincharratas.

Con él, Estudiantes obtuvo desde 2023 a ahora, la Copa Argentina, la Copa de la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones en dos ocasiones y la Liga Argentina.

El Cacique, tras haber debutado como técnico en Nacional en 2018, dirigió en dos ocasiones diferentes a Talleres de Córdoba, Internacional de Porto Alegre, Vélez Sarsfield y Granada, de la Segunda división de España.

Según informan medios argentinos, el uruguayo puede hacer su debut como DT de Estudiantes en Rosario ante Newell’s Old Boys, el próximo miércoles 25 a la hora 19.30, por la séptima fecha del Torneo Apertura.

El principal promotor de la llegada de Alexander Medina a dicha institución fue Marcos Angeleri, director deportivo del club, quien también había sugerido en su momento a Domínguez y que tuvo al Cacique como DT cuando jugaba en Nacional, en 2018.