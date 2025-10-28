El Cacique Medina dijo que Jadson Viera "tiene muchas fortalezas para que le vaya bien" en Nacional, pero "se juega una parada importante"

Alexander Medina , exjugador y exentrenador de Nacional , habló sobre la salida de Pablo Peirano del banco tricolor, para dar paso a su exayudante técnico Jadson Viera , sobre quien afirmó que "tiene muchas fortalezas para que le vaya bien", aunque sabe que "se está jugando una parada importante"

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, el "Cacique" afirmó que los entrenadores "dependemos del resultado" . "Si no preguntale a Peirano, se va aunque tuvo el mayor porcentaje de puntos y se termina yendo igual", expresó el entrenador, que hoy se encuentra sin club tras su salida de Talleres.

Tras ello, el técnico fue consultado sobre Jadson Viera , quien fue su asistente de 2018 a 2023, en sus pasajes por Nacional, su primera experiencia en Talleres, Internacional de Porto Alegre y Vélez.

Para Medina es una "alegría tremenda" que Viera llegue a Nacional, y afirmó que su excolega "hizo mucho mérito" para arribar al tricolor "más allá de su historia como jugador dentro del club" (de 2011 a 2013) cuando "era referente y capitán".

"Conoce el club, conoce a los que están comandando el club y tiene mucha fortaleza para que le vaya bien", remarcó el entrenador, quien de todas formas aclaró que "se está jugando una parada importante".

"El entrenador tiene que tener tiempo, y en este caso no hay tiempo. Tiene 20 días", agregó el "Cacique".

Al técnico le preguntaron si Jadson estará "pronto" para el desafío de entrenar a Nacional, y Medina consultó "quién te garantiza quién está pronto". "Siempre estamos con esos tabúes de no le damos la oportunidad porque es joven, no pasó por algunas situaciones, y (Marcelo) Gallardo arrancó en Nacional y la rompió toda", recordó.

"Es muy honesto, es muy frontal. Elige los jugadores para ponerlo en su versión que cree que es apto para ese partido. Tiene las cosas claras, los mensajes son de muchos valores. Tiene mucha capacidad y muchas características para este momento de Nacional", expresó el exentrenador tricolor.

Medina contó que Flavio Perchman lo llamó para dirigir a Nacional tras el conflicto entre Bava y el Diente López

Al "Cacique" también le consultaron si recibió un llamado de Nacional para dirigir al club con la actual directiva, y reconoció que lo contactaron.

El entrenador recordó que el llamado llegó a fines de 2024, "cuando surgió el problema" entre Jorge Bava y Nicolás "Diente" López.

El exgolero tricolor era el elegido para ser el primer técnico de la nueva directiva, pero por diferencias con López no avanzaron en esta alternativa. Tras ello, el vicepresidente Flavio Perchman lo llamó, pero Medina afirmó que en ese momento estaba en Talleres, peleando el campeonato de 2024 en Argentina.

Finalmente Martín Lasarte, que había culminado su contrato a fines de 2024 y no le renovaron, volvió al club.

"Es una institución que yo quiero mucho, cuando vuelva quiero que las cosas estén organizadas como pretendo para darle lo mejor al club. Las derrotas me pegan el triple y las victorias las disfruto como en todos lados", afirmó Medina, que quiere un "proyecto serio y convencido" en su vuelta al tricolor.