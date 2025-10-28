Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El tierno mensaje de Lorena Perrone, esposa del Chino Recoba y mamá de Jeremía, quien llegó directo al sanatorio para saludarlo tras su operación de rodilla

La madre del futbolista viajó más de 15 horas y ni bien arribó a España, fue directamente a ver a su hijo

28 de octubre 2025 - 14:06hs
Lorena Perrone llegó a Las Palmas y fue directo a saludar a su hijo Jeremía Recoba, quien fue operado de su rodilla derecha

Jeremía Recoba vivió una jornada muy especial este martes ya que fue intervenido quirúrgicamente de la rotura de su ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha luego de lo que fue su lesión defendiendo a Las Palmas en la Segunda división de España, y además, recibió a su mamá, Lorena Perrone, quien viajó este lunes, y llegó directamente para ir al sanatorio a saludarlo.

El mensaje de la mamá a Jeremía Recoba

Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba y madre de Jeremía Recoba, viajó al mediodía de este lunes hacia Las Palmas.

Ni bien llegó a Las Palmas, fue directamente al sanatorio en el que intervinieron quirúrgicamente a su hijo para saludarlo y ver cómo estaba.

lorena
El mensaje de Lorena Perrone a su hijo, Jeremía Recoba, tras la operación de ligamentos cruzados a la que fue sometido

El mensaje de Lorena Perrone a su hijo, Jeremía Recoba, tras la operación de ligamentos cruzados a la que fue sometido

Lo saludó con un beso mientras se encontraba en la cama, y también mostró un mensaje: "El camino a la recuperación también es parte del éxito. Vos podés".

A su vez, en la foto que compartió con Jeremía, escribió: "Bravo amore , a seguir @jererecoba10 cueste los que cueste…… Siempre hacia adelante insistir, persistir, resistir y nunca desistir".

Temas:

Jeremía Recoba Lorena Perrone Chino Recoba Las Palmas rotura de ligamentos España

