El tierno mensaje de Lorena Perrone, esposa del Chino Recoba y mamá de Jeremía, quien llegó directo al sanatorio para saludarlo tras su operación de rodilla

Lorena Perrone llegó a Las Palmas y fue directo a saludar a su hijo Jeremía Recoba, quien fue operado de su rodilla derecha

Jeremía Recoba vivió una jornada muy especial este martes ya que fue intervenido quirúrgicamente de la rotura de su ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha luego de lo que fue su lesión defendiendo a Las Palmas en la Segunda división de España, y además, recibió a su mamá, Lorena Perrone, quien viajó este lunes, y llegó directamente para ir al sanatorio a saludarlo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó este martes Referí, la operación del exfutbolista de Nacional fue todo un éxito y él le agradeció vía sus redes sociales a su médico.

Recoba había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes, y todo indicaba que la lesión sería esa.

Días después, el extremo le había agradecido a sus compañeros de Las Palmas por haber ingresado al siguiente partido con un cartel que decía "Fuerza Recoba".

Jeremía Recoba fue operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha

20251028 Jeremía Recoba fue operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha

ESPAÑA Jeremía Recoba se operó de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y ya está pronto para comenzar la recuperación que le llevará de seis a ocho meses para volver a Las Palmas

ESPAÑA La "mala noticia" para Federico Valverde en Real Madrid de cara a los partidos que vienen

El mensaje de la mamá a Jeremía Recoba

Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba y madre de Jeremía Recoba, viajó al mediodía de este lunes hacia Las Palmas.

Ni bien llegó a Las Palmas, fue directamente al sanatorio en el que intervinieron quirúrgicamente a su hijo para saludarlo y ver cómo estaba.

lorena El mensaje de Lorena Perrone a su hijo, Jeremía Recoba, tras la operación de ligamentos cruzados a la que fue sometido

Lo saludó con un beso mientras se encontraba en la cama, y también mostró un mensaje: "El camino a la recuperación también es parte del éxito. Vos podés".

A su vez, en la foto que compartió con Jeremía, escribió: "Bravo amore , a seguir @jererecoba10 cueste los que cueste…… Siempre hacia adelante insistir, persistir, resistir y nunca desistir".