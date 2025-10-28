Dólar
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 29 de octubre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 9 °C y 16 °C, según Inumet

28 de octubre 2025 - 22:35hs
Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 29 de octubre será un día nuboso en todo el Uruguay. Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas partes del país.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana se presentará nuboso con chaparrones costeros y los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso con baja probabilidad de precipitaciones escasas. Además habrá rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 9 °C a los 16 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con chaparrones costeros y neblinas. Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y neblinas. Los vientos alcanzarán un máximo de 30 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 6 °C a los 17 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nuboso con chaparrones costeros y neblinas. Para la tarde noche se espera una jornada nubosa con períodos de cubierto. Los vientos alcanzarán un máximo de 40 kilómetros por hora.

Aquí las temperaturas rondarán entre los 7 °C y los 20 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto con neblinas. Además habrá chaparrones costeros.

Más tarde, estará nuboso con probables precipitaciones escasas. Los vientos alcanzarán un máximo de 40 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas rondarán entre los 5 °C y los 18 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y neblinas.

En la tarde noche, estará nuboso con períodos de cubierto, probables precipitaciones escasas y neblinas. Los vientos alcanzarán un máximo de 30 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Las temperaturas rondarán entre los 7 °C y los 19 °C.

