Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de octubre

Foto: Leonardo Carreño

El martes 28 de octubre se caracterizará por ser un día con clima nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas en la mayor parte del territorio uruguayo. Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se espera una jornada sin grandes cambios en la temperatura, aunque el viento será una constante en diversas zonas.

Montevideo y Área Metropolitana En la capital y su zona metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 15°C. Se espera una jornada con cielo nuboso y períodos de cubierto, aunque las precipitaciones serán mínimas. El viento soplará desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Este del país El Este tendrá temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 17°C. La mañana será nubosa, con posibles neblinas en algunos puntos. Por la tarde y noche, se espera cielo nuboso con períodos de algo cubierto, acompañados de escasas precipitaciones y más neblinas. El viento continuará del sureste y sur, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Oeste del país En la región Oeste, las temperaturas se mantendrán entre los 9°C y los 18°C. Al igual que en el resto del país, el día será nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas. El viento soplará desde el sureste y este, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte del país El norte del país presentará temperaturas de 10°C por la mañana y 18°C por la tarde. Las condiciones serán similares al resto del país: cielos nubosos, con períodos de cubierto y probabilidad de precipitaciones escasas. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta los 50 km/h por la mañana, reduciéndose a 40 km/h por la tarde y noche.