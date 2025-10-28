Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de octubre

En Montevideo y Área Metropolitana las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 15°C, según Inumet

28 de octubre 2025 - 7:22hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo, frio.
Foto: Leonardo Carreño

El martes 28 de octubre se caracterizará por ser un día con clima nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas en la mayor parte del territorio uruguayo. Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se espera una jornada sin grandes cambios en la temperatura, aunque el viento será una constante en diversas zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su zona metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 15°C. Se espera una jornada con cielo nuboso y períodos de cubierto, aunque las precipitaciones serán mínimas. El viento soplará desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Este del país

El Este tendrá temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 17°C. La mañana será nubosa, con posibles neblinas en algunos puntos. Por la tarde y noche, se espera cielo nuboso con períodos de algo cubierto, acompañados de escasas precipitaciones y más neblinas. El viento continuará del sureste y sur, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Más noticias
Inumet informó cómo se prevé que se comporte el tiempo este lunes 27 de octubre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 27 de octubre

inumet informo de acumulados de lluvias por encima de los 100 milimetros en el litoral y centro del uruguay
LLUVIAS

Inumet informó de acumulados de lluvias por encima de los 100 milímetros en el litoral y centro del Uruguay

Oeste del país

En la región Oeste, las temperaturas se mantendrán entre los 9°C y los 18°C. Al igual que en el resto del país, el día será nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas. El viento soplará desde el sureste y este, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte del país

El norte del país presentará temperaturas de 10°C por la mañana y 18°C por la tarde. Las condiciones serán similares al resto del país: cielos nubosos, con períodos de cubierto y probabilidad de precipitaciones escasas. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta los 50 km/h por la mañana, reduciéndose a 40 km/h por la tarde y noche.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Paro general: docentes de liceos paran por 48 horas el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

Llamado laboral del Poder Legislativo para nueve administrativos con sueldo de hasta $116 mil: pide Bachillerato completo
LLAMADO LABORAL

Llamado laboral del Poder Legislativo para nueve administrativos con sueldo de hasta $116 mil: pide Bachillerato completo

FocoUy
VIOLENCIA

Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos