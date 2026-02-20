"Temperaturas cálidas" y probables lluvias el domingo: Inumet adelantó cómo estará el tiempo este fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo se prevé que se comporte el tiempo este fin de semana, que va del viernes 20 al domingo 22 de febrero, y adelantó que habrá temperaturas cálidas, cielo nuboso y probables lluvias en distintos puntos del país.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La directora de Servicios Meteorológicos del organismo oficial del tiempo, Natali Bentancor, señaló que el viernes "continuará algo inestable en la frontera Norte y Este", aunque indicó que las condiciones "comienzan a mejorar en la madrugada y se espera una jornada con cielo nuboso y algo nuboso"

El sábado, en tanto, será una jornada con temperaturas cálidas y cielo algo nuboso. "En la zona Este, en la madrugada, podrían generarse algunas neblinas y bancos de niebla", advirtió la especialista.

La jornada dominical, por su parte, será "muy similar al sábado, aunque la nubosidad irá en aumento", adelantó Bentancor.

Hacia la noche "hay probabilidad de lluvias, sobre todo en la zona Norte", cerró. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2024569229123506306&partner=&hide_thread=false Mirá el pronóstico de INUMET para este fin de semana pic.twitter.com/KDjiK0MQzW — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) February 19, 2026