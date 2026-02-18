Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 18 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 18 de febrero una jornada mayormente nubosa en todo el país, con temperaturas elevadas y posibilidad de precipitaciones en el interior.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital y zonas cercanas se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C.
Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cubierto, y se registrarán neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector Este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.
En la tarde y noche continuará nuboso, con períodos de algo nuboso. El viento se mantendrá del sector Este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, además de momentos variables de menor intensidad.
Este
Para el este del país se anuncian temperaturas entre 16 °C de mínima y 32 °C de máxima.
La mañana estará nubosa a cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones, además de nieblas y neblinas. El viento será del noreste (NE) entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.
Hacia la tarde y noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de algo nuboso, con viento del sector Este entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.
Oeste
En el oeste se esperan temperaturas que oscilarán entre 21 °C y 33 °C.
Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de nieblas y neblinas. El viento será del NE entre 10 y 30 km/h, con períodos variables.
En la tarde y noche se mantendrá nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. El viento rotará al sector Este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables.
Norte
Para el norte del país se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 33 °C.
La mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, junto a nieblas y neblinas. El viento soplará del NE entre 10 y 30 km/h, con períodos variables.
En la tarde y noche continuarán las condiciones nubosas a cubiertas, con precipitaciones y probables tormentas, y viento del sector Este entre 10 y 30 km/h, con momentos variables.