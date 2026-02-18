Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 18 de febrero

En Montevideo y Área Metropolitana se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C

18 de febrero 2026 - 7:16hs
20241014 Vista de la rambla de Montevideo, estado del tiempo, día nublado.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 18 de febrero una jornada mayormente nubosa en todo el país, con temperaturas elevadas y posibilidad de precipitaciones en el interior.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y zonas cercanas se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cubierto, y se registrarán neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector Este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche continuará nuboso, con períodos de algo nuboso. El viento se mantendrá del sector Este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, además de momentos variables de menor intensidad.

Este

Para el este del país se anuncian temperaturas entre 16 °C de mínima y 32 °C de máxima.

La mañana estará nubosa a cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones, además de nieblas y neblinas. El viento será del noreste (NE) entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.

Hacia la tarde y noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de algo nuboso, con viento del sector Este entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

En el oeste se esperan temperaturas que oscilarán entre 21 °C y 33 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de nieblas y neblinas. El viento será del NE entre 10 y 30 km/h, con períodos variables.

En la tarde y noche se mantendrá nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. El viento rotará al sector Este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables.

Norte

Para el norte del país se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 33 °C.

La mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, junto a nieblas y neblinas. El viento soplará del NE entre 10 y 30 km/h, con períodos variables.

En la tarde y noche continuarán las condiciones nubosas a cubiertas, con precipitaciones y probables tormentas, y viento del sector Este entre 10 y 30 km/h, con momentos variables.

