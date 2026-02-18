Descubren en Uruguay embriones más antiguos que los dinosaurios: qué se sabe sobre los mesosaurios

Un equipo internacional de paleontólogos anunció el descubrimiento de embriones fósiles de los reptiles más antiguos conocidos, de aproximadamente 280 millones de años.

Según el estudio publicado en la revista Historical Biology , el hallazgo (realizado tanto en Uruguay como en Brasil) incluyó embriones de mesosaurios perfectamente conservados, un antiguo reptil acuático.

“Los embriones sugieren que los mesosaurios podrían haber sido vivíparos, dando a luz crías vivas, lo que podría retrasar los orígenes de la viviparidad en unos 60 millones de años”, detalló la publicación.

ESTADOS UNIDOS "Es real" | Asegura que murió 27 minutos y al despertar dejó un mensaje inquietante

REDES VIDEO | Tras el cruce con Vinícius Júnior, reflotan burlas de Gianluca Prestianni contra México

El descubrimiento sugiere que esta especie fue una de las primeras en dar a luz crías vivas. Según el análisis, un espécimen identificado en el país vecino mostró con claridad que el embrión permaneció dentro del cuerpo de la madre durante la mayor parte de su desarrollo.

“Estos embriones proporcionan la evidencia directa más temprana de la biología reproductiva en los amniotas del Paleozoico”, escribieron los autores del estudio.

“El hallazgo es significativo, ya que indica que la viviparidad podría haber surgido en reptiles mucho antes de lo que se creía. Antes de este descubrimiento, la evidencia más antigua de viviparidad en reptiles databa de la Era Mesozoica”, añadieron.

Los nuevos fósiles sitúan esta cronología en el Pérmico Temprano, hace unos 280 millones de años, lo que sugiere que los mesosaurios estuvieron entre los primeros reptiles en desarrollar la capacidad de retener y desarrollar embriones internamente.

image Estudio publicado en la revista Historical Biology

Junto con los fetos, el equipo descubrió varios mesosaurios adultos y ejemplares juveniles en Uruguay, todos correspondientes al mismo período que los identificados en Brasil.

“La ausencia de una cáscara de huevo reconocible y la presencia de un embrión parcialmente articulado, pero bien conservado dentro de un individuo adulto, sugieren que los mesosaurios eran vivíparos o que ponían huevos en etapas avanzadas de desarrollo”, explicaron los investigadores.

El hallazgo de un único huevo de mesosaurio en Uruguay añade así una nueva capa de complejidad, al tratarse de un ejemplar en una etapa avanzada de desarrollo.