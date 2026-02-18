Dólar
/ Referi / REDES

VIDEO | Tras el cruce con Vinícius Júnior, reflotan burlas de Gianluca Prestianni contra México

El episodio registrado el martes en el marco del playoff de la Champions League, derivó en la activación del protocolo. La UEFA confirmó al revisión del episodio.

18 de febrero 2026 - 11:38hs
Gianluca Prestianni

La polémica desata luego del cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en el partido de eliminatoria entre el Benfica y Real Madrid en la Champions League volvió a poner en foco la actitud del argentino, acusado ahora de emitir expresiones racistas.

El episodio registrado el martes en el marco del playoff, derivó en la activación del protocolo para este tipo de eventos. Es que, según denunció el astro brasileño, al momento de celebrar la anotación frente a la tribuna local con un baile, el joven deportista oriundo de la localidad de Ciudadela lo tildó de "mono".

image
Cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni

Cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia", lamentó el delantero del merengue.

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
POLÉMICA

Gianluca Prestianni niega haber dicho insultos racistas a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Por su parte, Prestianni negó toda acusación en su contra y dio a conocer que recibió amenazas tras el suceso: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigi insultos racistas al Jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

VIDEO | La burla contra México que reflotó el polémico historial de conducta de Gianluca Prestianni

Las condenas replicadas en redes sociales contra los supuestos dichos racistas emitidos por Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior reflotó otra polémica protagonizada por el argentino durante su paso en el Mundial Sub 20 disputado en Chile.

La burla de Gianluca Prestianni contra México - Mundial Sub 20 Chile 2025

En aquel torneo, el delantero apareció en un video grabado dentro de los vestuarios de la albiceleste mientras bailaba con un parlante al ritmo de la canción “El Za Za Za”. La escena fue interpretada como una imitación del festejo del jugador mexicano Diego Sánchez, quien había realizado un baile similar tras la victoria del "Tri" ante los locales.

La dura sanción que podría recibir Gianluca Prestianni

La UEFA confirmó la revisión de los registros de los encuentros disputados el martes, correspondientes a la ida del playoff de la Champions League, entre ellos el de Lisboa vs Real Madrid, en el que el árbitro aplicó el protocolo antirracismo después de que Vinícius Júnior le avisara de que Gianluca Prestianni había perpetrado insultos.

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA", detalló la institución a través de un comunicado.

image

Además del presunto incidente racista, la UEFA investigará también el lanzamiento de objetos desde la grada (uno de los cuales impactó en Vinícius) y la sanción al entrenador del Benfica, José Mourinho, que fue expulsado (84') por protestar y reclamar una segunda tarjeta amarilla para el delantero brasileño tras una falta a Richard Ríos.

Sebastián Marset y Víctor Centurión
NEXUS II

Operativo contra el narcotráfico dirigido a banda "desprendida" del grupo de Sebastián Marset en Paraguay: hay un exarquero de Olimpia requerido

Ómnibus del STM.
TRANSPORTE

Cada 66 minutos hay una nueva denuncia por una persona desaparecida en Uruguay, pero una simple tarjeta logró dar con el paradero "en decenas" de casos

Un niño dado en adopción al primero que lo pida tiene menos daño que el que le hace el INAU
Entrevista

"Un niño dado en adopción al primero que lo pida tiene menos daño que el que le hace el INAU"

Sebastián Sabini. Archivo
PARLAMENTO

Caso Cardama: Frente Amplio se adelantó a la oposición y presentó moción para crear preinvestigadora en el Senado

