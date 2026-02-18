Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

La sanción a la que se expone Prestianni por parte de UEFA por sus supuestos insultos racistas a Vinicius en el Benfica vs Real Madrid

El argentino Gianluca Prestianni habría dicho insultos racistas a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid y se expone a una posible sanción de UEFA

18 de febrero 2026 - 10:11hs
El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

Foto: AFP

El futbolista argentino Gianluca Prestianni se expone a una dura sanción por parte de la UEFA por haber dicho insultos racistas a Vinicius, en el duelo entre el Benfica y el Real Madrid por la ida de los 16avos de final de la Champions League, aunque aún resta la investigación que confirme la acusación del jugador brasileño.

Tras poner el 1-0 definitivo con un magnífico disparo de derecha a los 50 minutos, Vinicius celebró con un baile ante el público del Estadio da Luz, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarle "mono". Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos y activó el protocolo antiracismo, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción.

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista
LIGA DE CAMPEONES

Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
POLÉMICA

Gianluca Prestianni niega haber dicho insultos racistas a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

La sanción a la que se expone Prestianni por la UEFA

En estos casos, el protocolo de la UEFA para casos de discriminación fue activado en el estadio, y aunque el juez no sancionó a Prestianni en el encuentro, la federación puede sancionar al argentino si la investigación confirma que este insultó a Vinicius.

El artículo 14 del código disciplinario establece lo siguiente: "Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada".

Prestianni y Vinicius
Gianluca Prestianni empujando a Vinicius

Gianluca Prestianni empujando a Vinicius

El desarrollo de los hechos dificultó la obtención de pruebas claras por parte del argentino, exjugador de Vélez Sarsfield, y las imágenes de la transmisión oficial no permiten una lectura de labios porque Prestianni habló con la boca tapada con la camiseta.

Prestianni también dio su versión de los hechos, en la que negó las acusaciones en su contra. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el argentino afirmó: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado".

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores de Real Madrid", acusó el jugador del Benfica.

Temas:

UEFA Vinicius Real Madrid Benfica racismo

