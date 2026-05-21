Entre las promesas de Orsi y la realidad fiscal: la ampliación de la tarifa básica de UTE "debe esperar"

En la campaña electoral, el hoy presidente Yamandú Orsi había anunciado que reintroduciría la Tarifa de Consumo Básico Residencial (TCBR). “De los 360 mil hogares que la tenían, la mitad la perdieron y en promedio pagan ahora un 25% más, desde que este gobierno la eliminó” , acusó el entonces candidato del Frente Amplio hablando en la Plaza de Toros de Colonia.

Casi un año después UTE aprobó la Bonificación TCB, un descuento comercial del 40% en la Tarifa Residencial Simple dirigido a jubilados y hogares beneficiarios de becas del Fondo de Solidaridad. El beneficio aplica al cargo fijo, cargo por potencia contratada y cargo por consumo hasta los 150 kWh.

La bonificación implementada no implicó abrir la vieja tarifa a clientes en general por el solo hecho de consumir poco. Sin embargo, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, lo defendió como una “señal” de que se estaba cumpliendo “con el mensaje” que dio el presidente Orsi previo a las elecciones. También remarcó ante la mesa política del FA que debían ser “serios y lógicos” y que no se podía “volver el tiempo atrás” a la hora de retomar la tarifa en la misma forma en que regía antes de 2022.

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¿Está previsto ampliar ese beneficio a otros segmentos de clientes? El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor dijo a El Observador que, desde su punto de vista “por el momento”, la bonificación debería seguir en los términos que fue aprobada.

“Soy sincero, ampliarla no es lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque, vemos más o menos cómo caminó, cómo funcionó. No vemos que haya una demanda muy grande. (…) Y también tenés que ir viendo si no tenés que ir guardando algunos recursos de UTE para, en algún momento, apoyar algún otro tipo de bonificación. En este momento no está dispuesto, no está en la mesa de discusión ampliarlo. Tenemos pensado avanzar, pero hay momentos para dar peleas, hay que esperar”, dijo.

Las cifras oficiales muestran que la bonificación TCB creada en octubre de 2025 la utilizan apenas unas 12.993 personas, en su amplia mayoría jubilados. El plan original apuntaba a un universo potencial de 40.000 beneficiarios —compuesto por 30.000 jubilados y pensionistas que perciben la prima por edad, y 10.000 hogares de becarios del Fondo de Solidaridad—. Sin embargo, la realidad muestra que existen unas 27.000 personas que hoy reúnen los requisitos para pagar menos pero no reciben el descuento, lo que evidencia una baja adhesión explicada, factiblemente, por fallas de comunicación.

¿Cambios en la Tarifa de Consumo Básico Residencial?

La histórica TCBR, diseñada en 2010, estaba dirigida originalmente a hogares con consumos mensuales estables de 230 kWh o menos. El único requisito para tenerla era consumir poca electricidad y no sobrepasar ese tope más de dos veces en un año.

En este producto, UTE factura un único cargo mensual que no está gravado con IVA —actualmente $ 633,9— y que incluye un consumo de hasta 100 kWh, el cargo fijo y el cargo por potencia contratada. Cuando se pasa ese nivel de consumo, se cobra un cargo de energía de acuerdo con una escala de precios que varía en función de lo que se consuma por arriba de esa cantidad.

Desde 2022 el gobierno de la coalición suspendió el ingreso de nuevos clientes y la decisión se mantiene en esta administración. Esta tarifa, también subsidiada, sigue vigente únicamente para quienes ya la tenían contratada con anterioridad y han cumplido con los requisitos de permanencia.

Al cierre de 2025 había unos 145.000 servicios activos, menos de la mitad de usuarios que llegó a tener en 2021 —año previo a los cambios—, cuando se alcanzó un pico de 359.422 clientes, según datos oficiales.

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Este "goteo" constante no significó necesariamente un mayor costo para todos: la tarifa la perdieron quienes se mudaron, se excedieron más de dos veces en el año del tope de los 230 kWh mensuales o pasaron a ser beneficiarios del Bono Social. En este último caso, pasaron a pagar incluso menos gracias a subsidios más altos, mientras que el resto debió migrar a tarifas comunes.

Asimismo, cuando un cliente que hoy tiene esa tarifa decide mudarse a otro domicilio, no puede volver a contratar esa tarifa subsidiada aunque tenga un consumo inferior a 230 kWh, y debe optar por la Residencial Simple o las tarifas inteligentes.

“Yo creo que habría que dar un pasito más: podríamos, al que se muda, si mantiene el rango —de consumo—, mantenérsela. (…) Pero no sé si es el momento justo, donde estamos viendo cómo vienen las inversiones en el país, cuando estoy diciendo que la UTE tiene que ser una parte integrada del gobierno y no solo una parte que solo mira lo nuestro. Esto no lo resolvemos solos, también tenés que discutirlo con el Ministerio de Industria, que es nuestro ministerio, y el Ministerio de Industria deberá discutirlo con el Ministerio de Economía”, afirmó Bentancor.

La decisión de suspender el ingreso de nuevos usuarios y de aplicarle también ajustes diferenciales de precio buscó “adecuar” el esquema tarifario para que existiera mayor equidad en los precios, y que, por ejemplo, los usuarios que tienen Residencial Simple no terminaran subvencionando a los que estaban en la opción de consumo básico sin necesitarlo, habían argumentado autoridades de la empresa en el período anterior.