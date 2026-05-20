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Nueva ola de aire polar avanza sobre Uruguay: Metsul prevé heladas, temperaturas bajo cero y tardes muy frías

A diferencia del ingreso de aire frío ocurrido a comienzos de esta semana, esta nueva masa polar tendrá una trayectoria marítima

20 de mayo de 2026 7:28 hs
Pronostican heladas agrometereológicas y neblinas.
Pronostican heladas agrometereológicas y neblinas. Leonardo Carreño

Una nueva irrupción de aire polar comenzará a intensificarse entre este miércoles 20 y el jueves 21 sobre el sur de Brasil y Uruguay, con temperaturas muy por debajo del promedio para mayo, heladas generalizadas y mañanas gélidas en buena parte de la región, según advirtió Metsul Meteorología.

El organismo brasileño señaló que la madrugada y el amanecer del miércoles serán “gélidos” en Rio Grande do Sul debido a la combinación entre una masa de aire polar y cielos despejados, una situación que favorece un enfriamiento más intenso durante la noche y las primeras horas del día.

La mayoría de las ciudades tendrán temperaturas inferiores a 5 °C y heladas”, indicó Metsul. Incluso, en algunas regiones de mayor altitud y zonas bajas, se esperan registros bajo cero.

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La masa de aire frío ya provocó temperaturas extremas en el sur de Brasil en las últimas horas. Según los datos divulgados por la consultora meteorológica, la mínima más baja del año en Rio Grande do Sul se registró en Pinheiro Machado, con -4,8 °C. Otras ciudades también reportaron temperaturas negativas, como Bagé con -3,0 °C, Herval con -2,9 °C y Livramento con -2,8 °C.

“El estado ya acumula 13 días con temperaturas bajo cero en 2026, diez de ellos solo en mayo”, destacó Metsul.

El aire polar llegará desde el Atlántico

A diferencia del ingreso de aire frío ocurrido a comienzos de esta semana, esta nueva masa polar tendrá una trayectoria marítima. El aire gélido avanzará por el Atlántico, al este de Argentina, y afectará tanto a Uruguay como al sur de Brasil.

Según Metsul, el fenómeno estará asociado a un centro de alta presión que se desplazará desde el Pacífico Sur hacia la Patagonia argentina y posteriormente alcanzará la provincia de Buenos Aires con una presión cercana a los 1032 hPa.

Ese escenario favorecerá la persistencia del aire frío hasta el final de la semana.

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