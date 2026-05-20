A qué hora juegan hoy Nacional vs Universitario por la Copa Libertadores y dónde verlo

El partido entre Nacional y Universitario por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se juega este miércoles 20 de mayo en el Gran Parque Central

El encuentro clave por la fase de grupos del máximo certamen continental está programado para esta semana. Los detalles principales son:

Nacional, el equipo más directo de la Copa Libertadores: el dato en el que los tricolores lideran y que fue destacado en la previa del partido ante Universitario

El ex Nacional Gonzalo Petit habló de su futuro para la próxima temporada, en el cierre de su cesión a Granada y con el deseo de volver a Betis

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo).

¿A qué hora juegan Nacional vs Universitario?

El pitazo inicial para este trascendental cruce copero será a las 19:00 horas de Uruguay.

¿Dónde ver en vivo Nacional vs Universitario?

Por tratarse de un partido internacional correspondiente a la Copa Libertadores, los derechos de transmisión televisiva pertenecen a la cadena internacional deportiva.

Televisión por cable: El partido se podrá ver en vivo a través de la pantalla de ESPN.

Streaming: También estará disponible de forma online para los suscriptores de la plataforma Disney+ Premium.

Cómo llegan los equipos

El equipo dirigido por Jorge Bava llega a este compromiso con el impulso de dos victorias consecutivas en el Campeonato Uruguayo (4-0 sobre Cerro Largo y 2-1 ante Montevideo City Torque). Sin embargo, en el plano internacional, el conjunto tricolor necesita sumar de a tres de forma urgente en condición de local.

Tanto Nacional como el equipo peruano, ambos con 4 puntos, se juegan el todo o nada en Montevideo. El ganador de este duelo mantendrá vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores o, en su defecto, asegurar el tercer puesto que otorga el pase a los play-offs de la Copa Sudamericana.