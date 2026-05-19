El ex Nacional Gonzalo Petit habló de su futuro para la próxima temporada, en el cierre de su cesión a Granada y con el deseo de volver a Betis

El delantero uruguayo Gonzalo Petit , ex Nacional, reconoció este martes que su objetivo para la próxima temporada es quedarse en el Betis , club al que pertenece, y que le motiva hacer la pretemporada con los verdiblancos, que ahora lo tienen cedido en el Granada.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Petit, de 19 años, comenzó la temporada en Mirandés cedido por el Betis, club que lo fichó el verano europeo pasado y que en enero rompió esa cesión para prestarlo al Granada, aunque no ha sido capaz de rendir al nivel que se esperaba en ninguno de los dos equipos de Segunda .

El delantero manifestó a los medios del Granada que no sabe “nada” en torno a su futuro y que ahora sólo piensa en “acabar la temporada tranquilo y después se verá lo que pasa”.

Gonzalo Petit sigue creciendo y dando réditos en España; mirá el nuevo golazo que anotó para el triunfo de Granada

El nuevo gol de Gonzalo Petit para que Granada de España lograra una gran victoria ante Valladolid; mirá el video

“Me motiva hacer la pretemporada con el Betis, pero primero quiero acabar esta temporada tranquilo”, remarcó el uruguayo.

Petit no cerró la puerta a continuar la campaña próxima cedido en el Granada porque está “contento en el club y en la ciudad” por lo que la entidad rojiblanca es “una opción”.

“Mi mente está en poder quedarme en el Betis”, reconoció no obstante el atacante.

Gonzalo Petit primer día en Betis Gonzalo Petit en su primer día en Betis FOTO: @RealBetis

Petit pidió a sus compañeros del Granada en lo que queda de curso “seguir jugando por una ciudad y un escudo muy grande”, por lo que están “motivados” para “dar alegrías a la gente en forma de dos victorias en los dos partidos que quedan para acabar la temporada”.

El uruguayo se mostró “contento de sumar minutos en el Granada” e incidió en “seguir con la línea del esfuerzo tanto a nivel individual como de equipo”.

EFE