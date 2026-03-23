Gonzalo Petit sigue creciendo y dando réditos en España; mirá el nuevo golazo que anotó para el triunfo de Granada

El delantero uruguayo Gonzalo Petit atraviesa un gran momento en Granada de la Segunda división de España y este domingo volvió a convertir un nuevo golazo para el triunfo como visitantes contra Real Sociedad B en el Estadio Ciudad Deportiva Zubieta.

El exjugador de Nacional, cedido a préstamo desde Betis -club que compró su ficha-, se ha ganado la titularidad últimamente y sigue creciendo en su juego.

Además le demuestra al técnico Pacheta el por qué debe jugar de entrada, ya que es decisivo para Granada.

Recién había comenzado el partido entre Real Sociedad B y Granda y Gonzalo Petit metió un golazo.

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Con un misil desde fuera del área y con la comba perfecta, la colocó en el ángulo del arquero Fraga.

Así, ya con un golazo desde el vestuario y pese a ser visitantes, el encuentro se hizo más tranquilo para Granada que terminó venciendo 2-0 con un tanto de Manu Lama.

Desde que comenzó el torneo de la Segunda división española, Petit lleva seis goles convertidos y una asistencia, entre los dos equipos a los que defendió: Mirandés y Granada.