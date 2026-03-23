Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados para los partidos de la selección uruguaya sin Nahitan Nández y con el regreso de Nicolás De la Cruz
El entrenador celeste mostró algunas sorpresas en los convocados celestes para estos encuentros
23 de marzo de 2026 13:02 hs
Federico Valverde, Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez, tres grandes figuras de Uruguay ante Chile Leonardo Carreño
El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dio a conocer este lunes casi sobre la hora 13 la lista de 28 jugadores convocados para los encuentros contra Inglaterra y Argelia por la doble fecha FIFA de marzo, en la que no está Nahitan Nández y vuelve Nicolás De la Cruz.
Los celestes enfrentarán al poderoso elenco inglés este viernes en el mítico Estadio de Wembley a la hora 16.45, en tanto que el próximo martes 31, jugará ante el combinado africano en Turín, Italia.
La lista de Marcelo Bielsa
La lista que dio a conocer Marcelo Bielsa de los jugadores de la selección uruguaya para enfrentar a Inglaterra y Argelia, cuenta con el regreso de Nicolás De la Cruz, luego de haber estado ausente por lesión.