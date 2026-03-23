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Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados para los partidos de la selección uruguaya sin Nahitan Nández y con el regreso de Nicolás De la Cruz

El entrenador celeste mostró algunas sorpresas en los convocados celestes para estos encuentros

23 de marzo de 2026 13:02 hs
Federico Valverde, Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez, tres grandes figuras de Uruguay ante Chile
Federico Valverde, Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez, tres grandes figuras de Uruguay ante Chile Leonardo Carreño

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dio a conocer este lunes casi sobre la hora 13 la lista de 28 jugadores convocados para los encuentros contra Inglaterra y Argelia por la doble fecha FIFA de marzo, en la que no está Nahitan Nández y vuelve Nicolás De la Cruz.

Los celestes enfrentarán al poderoso elenco inglés este viernes en el mítico Estadio de Wembley a la hora 16.45, en tanto que el próximo martes 31, jugará ante el combinado africano en Turín, Italia.

La lista de Marcelo Bielsa

La lista que dio a conocer Marcelo Bielsa de los jugadores de la selección uruguaya para enfrentar a Inglaterra y Argelia, cuenta con el regreso de Nicolás De la Cruz, luego de haber estado ausente por lesión.

A su vez, no está Nahitan Nández en la misma.

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Esta es la lista que dio a conocer Marcelo Bielsa:

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Zagueros: José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.

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