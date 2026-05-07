En las últimas horas, Luis Suárez habló en una rueda de prensa en Miami sobre su salida de la selección uruguaya, se arrepintió de algunos dichos sobre la dirección técnica de Marcelo Bielsa y, de paso, aseguró que "jamás le diría que no" a la selección si lo convocan para un nuevo mundial. Las declaraciones despertaron varias reacciones, y una de ellas fue la del histórico periodista y relator Alberto Kesman, que evaluó la postura de Suárez en Radio Universal.
Alberto Kesman y su reacción a las declaraciones de Luis Suárez sobre la selección uruguaya: "Cada uno responde con sus sentimientos"
El histórico relator habló sobre las declaraciones de Suárez sobre que "jamás le diría que no" a la selección uruguaya si lo convocan