Alberto Kesman y su reacción a las declaraciones de Luis Suárez sobre la selección uruguaya: "Cada uno responde con sus sentimientos"

En las últimas horas, Luis Suárez habló en una rueda de prensa en Miami sobre su salida de la selección uruguaya , se arrepintió de algunos dichos sobre la dirección técnica de Marcelo Bielsa y, de paso, aseguró que "jamás le diría que no" a la selección si lo convocan para un nuevo mundial . Las declaraciones despertaron varias reacciones, y una de ellas fue la del histórico periodista y relator Alberto Kesman , que evaluó la postura de Suárez en Radio Universal.

Antes del encuentro por la Copa Libertadores entre Nacional y Deportes Tolima de este miércoles, Kesman aseguró que cree que Suárez, si Bielsa lo considera, debería tener un lugar en la lista de convocados de cara al Mundial 2026.

“ Después de salir de la selección, muchos dicen ‘no debería haber hablado’. Cada uno responde con sus sentimientos y el dolor que pueda tener por tener que irse ", empezó Kesman.

Un futuro brillante: la distopía uruguaya que es uno de los estrenos nacionales del año llegó a los cines

“Yo respeto a quienes piensan que quien se fue, está afuera. Hay quienes piensan que si viene también ocasionaría un movimiento entre los jugadores que están esperando su oportunidad. Pero con los 40 años que tiene, si el técnico trae 26, lo pongo entre los 26”, agregó.

“Para mí es un jugador que tiene movimiento como para ocasionar un problema favorable a la selección uruguaya. Tiene una carrera de goleador, sabe dónde colocarse en una pelota que va al área y se lleva la marca de dos jugadores. Es un goleador y faltando 15 minutos puede dar una mano", expresó el "Mariscal".