Una murga histórica anunció su regreso para el Carnaval 2027

El periodo de pases del Carnaval está más activo que nunca, y también los anuncios de las agrupaciones de cara al Concurso Oficial de 2024. En las últimas horas una murga histórica anunció que prepara su regreso: Asaltantes con Patente .

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Una imagen de un afiche con un bombo, un platillo y un redoblante con el sello de ACP 2027 fue el indicio del regreso. Junto a una referencia a su retirada de 1932, Un saludo cordial, la murga usó sus redes para comunicar el final de una ausencia que los mantuvo fuera del escenario en el último concurso.

Asaltantes con Patente, fundada en 1928 y cerca de su centenario, comienza así el camino de cara a la Prueba de Admisión del Carnaval 2027.

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En un comunicado compartido en sus redes sociales confirmaron un plantel de artistas conformado por Claudio Antúnez, Emiliano Pereyra, Facundo Sosa, Federico Lasena, Fernando Iribarne, Guillermo Curbelo, Héctor Casáis, Ignacio Maccio, Leandro Parodi, Mario Andrés Pagalday, Matías Maldonado, Mathias Lemes, Nahuel Parodi y Yomira García.

Fabrizio Silvera, Figura de Murga del Carnaval 2026 por su trabajo en La Nueva Milonga, también pasará a formar parte del regreso de Asaltantes con Patente.

En las últimas horas anunciaron también la incorporación de Rodrigo del Río en la cuerda de primos.

"Estamos profundamente agradecidos por su interés, respeto y el acompañamiento de quienes siguen de cerca este proceso", expresaron en un comunicado.